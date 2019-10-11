***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.10.2019 14:24
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792603
BIST
15:5699.688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 907,58
|Açılış
|: 99.232
|
|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.783
En Düşük
98.776
15:565,8632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0262
|Açılış
|: 5,8630
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8831
En Düşük
5,8233
15:566,4772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0443
|Açılış
|: 6,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
|
6,4914
En Düşük
6,4139
15:56279,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,58
|Açılış
|: 279,82
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
278,47