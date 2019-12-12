***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.12.2019 15:01
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803188
BIST
18:00110.093
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 2.171,12
|Açılış
|: 108.556
|
|Önceki Kapanış
|: 107.922
|
110.107
En Düşük
108.556
18:005,7713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0286
|Açılış
|: 5,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8110
|
5,8113
En Düşük
5,7628
18:006,4236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0385
|Açılış
|: 6,4310
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4410
|
6,4798
En Düşük
6,4144
18:00272,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -2,53
|Açılış
|: 272,99
|
|Önceki Kapanış
|: 275,10
|
276,33
En Düşük
272,70
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|2,96
|246.975.968
|% 19,84
|
|DGGYO
|4,90
|65.707.847
|% 19,80
|
|DOAS
|11,16
|207.305.989
|% 17,35
|
|MTRYO
|3,68
|6.127.670
|% 15,00
|
|EUKYO
|1,70
|17.141.977
|% 14,86
|
|FORMT
|3,74
|189.240
|% -15,00
|
|AVGYO
|1,41
|40.245.450
|% -13,50
|
|MAALT
|52,80
|23.676.162
|% -12,94
|
|HURGZ
|1,07
|4.945.888
|% -11,57
|
|OLMIP
|7,10
|546.076
|% -10,35
|
|THYAO
|14,03
|1.764.436.559
|% 3,24
|
|ASELS
|19,54
|673.205.814
|% 2,14
|
|PETKM
|3,62
|617.205.361
|% 0,84
|
|GARAN
|10,58
|560.788.296
|% 2,42
|
|EKGYO
|1,50
|374.775.043
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,50
|374.775.043
|% 1,35
|
|YGYO
|0,53
|95.183.180
|% -1,85
|
|PETKM
|3,62
|617.205.361
|% 0,84
|
|YYAPI
|0,54
|73.700.579
|% 1,89
|
|THYAO
|14,03
|1.764.436.559
|% 3,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5666
|7,6045
|% -0,92
|
|Frank
|5,8378
|5,8730
|% -0,71
|
|Riyal
|1,5345
|1,5422
|% -0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.472
|-3,35
|
|Altın Gr.
|274
|275
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.845
|1,00
|
|Tam
|1.817
|1.863
|8,78
|
|Yarım
|878
|901
|4,24
|
|Çeyrek
|441
|451
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,89
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|0,01
|
|B. Petrol
|64,34
|64,34
|0,62
|