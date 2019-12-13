***YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.12.2019 09:04
***YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kamil Engin Yeşil tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803277
BIST
12:11111.256
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 1.141,80
|Açılış
|: 111.011
|
|Önceki Kapanış
|: 110.115
|
111.268
En Düşük
110.680
12:115,7843
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0049
|Açılış
|: 5,7810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7770
|
5,7933
En Düşük
5,7699
12:116,4637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0141
|Açılış
|: 6,4520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4310
|
6,4845
En Düşük
6,4332
12:11273,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,35
|Açılış
|: 273,96
|
|Önceki Kapanış
|: 273,61
|
274,07
En Düşük
271,83
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|5,61
|4.536.398
|% 14,96
|
|NIBAS
|6,65
|33
|% 10,83
|
|TIRE
|3,28
|145.187.558
|% 10,81
|
|HURGZ
|1,19
|2.703.702
|% 10,19
|
|MTRYO
|4,05
|2.903.668
|% 10,05
|
|GLRYH
|1,98
|13.223.441
|% -14,66
|
|USAK
|1,83
|32.709.189
|% -12,44
|
|DIRIT
|0,77
|167.094
|% -9,41
|
|ETYAT
|1,36
|13.286.684
|% -9,33
|
|EUKYO
|1,61
|3.368.662
|% -5,29
|
|THYAO
|14,11
|513.024.285
|% 0,36
|
|GARAN
|10,79
|174.737.144
|% 1,98
|
|ISFIN
|3,25
|174.194.930
|% 4,17
|
|ASELS
|19,70
|171.495.166
|% 0,87
|
|TIRE
|3,28
|145.187.558
|% 10,81
|
|KRDMD
|2,46
|138.208.941
|% 0,41
|
|ISFIN
|3,25
|174.194.930
|% 4,17
|
|EKGYO
|1,52
|77.267.977
|% 0,66
|
|YKBNK
|2,48
|116.845.906
|% 1,22
|
|IHLAS
|0,80
|37.763.334
|% 1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7200
|7,7587
|% 1,45
|
|Frank
|5,8586
|5,8939
|% 0,05
|
|Riyal
|1,5378
|1,5456
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.472
|2,28
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,32
|
|Cumhuriyet
|1.813
|1.841
|-4,00
|
|Tam
|1.807
|1.852
|-10,50
|
|Yarım
|873
|896
|-5,07
|
|Çeyrek
|438
|448
|-2,54
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|17,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,78
|64,78
|0,58
|