***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşKare Gayrimenkul Değerleme ve A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiSakarya, Arifiye, 262 ada, 1 nolu parselde bulunan Şirket hissemize ilişkin yıl sonu değerleme raporu hk.Rapor Tarihi31.12.2019AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Kare Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye yaptırılan Sakarya, Arifiye, 262 ada,1 nolu parselde bulunan Şirket hissesine ilişkin KD-GR-1510 nolu yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812621BIST