***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
14.01.2020 21:37
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Kare Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Kocaeli,İlimtepe 21 Adet parselde bulunan Şirket hissemize ilişkin yıl sonu değerleme raporu 1.Bölün hk.
Rapor Tarihi
31.12.2019
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Kare Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye yaptırılan
, Kocaeli,İlimtepe 21 Adet
parselde bulunan Şirket hissesine ilişkin KD-GR-1415 nolu yıl sonu değerleme raporu 1.Bölüm ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812623
BIST
18:05121.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 1.174,31
|Açılış
|: 120.393
|
|Önceki Kapanış
|: 120.249
|
121.504
En Düşük
119.575
18:055,8843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 5,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8740
|
5,8844
En Düşük
5,8803
18:056,5482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,5330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5260
|
6,5488
En Düşük
6,5447
18:05292,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,36
|Açılış
|: 292,40
|
|Önceki Kapanış
|: 292,09
|
293,16
En Düşük
289,78
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|15,93
|189.439.122
|% 19,95
|
|ALKA
|6,76
|15.253.065
|% 19,86
|
|TKNSA
|6,41
|588.173.429
|% 19,14
|
|QNBFL
|172,50
|914.387
|% 15,00
|
|BURVA
|15,50
|1.394.780
|% 14,73
|
|GLBMD
|2,22
|545.811
|% -14,94
|
|INFO
|5,53
|18.990
|% -14,92
|
|VKING
|2,98
|1.051.039
|% -14,86
|
|NIBAS
|4,50
|225.306
|% -10,00
|
|KLGYO
|3,75
|91.309.594
|% -6,95
|
|THYAO
|14,80
|2.510.406.980
|% -0,27
|
|KRDMD
|3,11
|1.092.349.278
|% 4,71
|
|PETKM
|4,13
|1.026.876.820
|% 0,98
|
|HALKB
|6,74
|735.468.779
|% 2,12
|
|ASELS
|23,28
|657.448.583
|% 1,57
|
|KRDMD
|3,11
|1.092.349.278
|% 4,71
|
|PETKM
|4,13
|1.026.876.820
|% 0,98
|
|EKGYO
|1,57
|370.744.920
|% -0,63
|
|THYAO
|14,80
|2.510.406.980
|% -0,27
|
|AVOD
|2,02
|294.344.864
|% 7,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6388
|7,6771
|% 0,55
|
|Frank
|6,0570
|6,0935
|% 0,69
|
|Riyal
|1,5628
|1,5706
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.546
|1.547
|-0,51
|
|Altın Gr.
|292
|292
|0,32
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.925
|1.973
|-9,48
|
|Yarım
|930
|954
|-4,59
|
|Çeyrek
|467
|477
|-2,29
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,64
|64,64
|0,44
|
Seans Raporu
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