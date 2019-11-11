***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
11.11.2019 19:01
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 8.589.634 -5.392.174 235.106.934 21.828.144 256.935.078
Transferler
27 -5.392.174 5.392.174
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-122.440.222 -122.440.222 -1.721.977 -124.162.199
Dönem Karı (Zararı)
27 -122.440.222 -122.440.222 -1.721.977 -124.162.199
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
18.042.241 18.042.241 8.126.932 26.169.173
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 21.239.701 -122.440.222 130.708.953 28.233.099 158.942.052
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 21.239.701 -157.800.020 95.349.155 25.666.567 121.015.722
Transferler
27 -157.800.020 157.800.020
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34.736.974 34.736.974 -294.592 34.442.382
Dönem Karı (Zararı)
27 34.736.974 34.736.974 -294.592 34.442.382
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -136.560.319 34.736.974 130.086.129 25.371.975 155.458.104
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-207.645.479 -23.614.988
Dönem Karı (Zararı)
34.442.383 -124.162.198
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
34.442.383 -124.162.198
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.938.182 83.175.039
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 116.410 187.277
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.434.260 559.696
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.419.337 559.696
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
8.014.923
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
117.059 10.919.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 117.059 -117.742
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 11.037.052
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
68.233.326 43.783.852
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 1
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 65.598.109 44.851.704
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 2.818.144 -2.824.131
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -182.928 1.756.279
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
18.187.881 28.136.661
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 18.187.881 28.136.661
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-396.705 -308.143
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-70.754.049 -103.614
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -70.754.049 -103.614
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-267.026.044 17.372.171
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -130.103.862 -17.545.019
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.632.083 -6.626.989
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -125.632.880 -82.810.630
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -20.359.665 -19.761.921
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -811.155 22.508.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -431.605 -334.596
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -38.790.232 145.106.392
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -4.279.372 -18.868.225
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
57.014.810 -4.294.991
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
56.922.329 -4.377.197
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
92.481 82.206
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-207.645.479 -23.614.988
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
133.811.250 55.916.615
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
55.500.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.000
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -7.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 133.811.250 423.615
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
79.346.331 -32.332.732
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
63.153.189
Kredilerden Nakit Girişleri
63.153.189
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
85.381.909 -64.358.361
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
84.254.678 -63.387.925
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 1.127.231 -970.436
Ödenen Faiz
8 -6.035.578 -31.127.560
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.512.102 -31.105
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.512.102 -31.105
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.716.466 424.034
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 7.228.568 392.929
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 7.228.567 1.716.466
Ticari Alacaklar
10 244.239.957 108.454.284
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 191.469.183 57.313.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 52.770.774 51.141.032
Diğer Alacaklar
11 16.437.679 12.844.709
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 231.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 16.205.899 12.844.709
Stoklar
13 1.411.289.406 1.306.193.213
Peşin Ödenmiş Giderler
15 38.087.449 69.950.309
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 51.188 51.188
Diğer Dönen Varlıklar
26 48.026.161 84.411.803
ARA TOPLAM
1.765.360.407 1.583.621.972
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.765.360.407 1.583.621.972
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
16.859.405 23.742.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 16.859.405 23.742.610
Diğer Alacaklar
5.830.701 5.826.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.830.701 5.826.603
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 129.162.853 147.342.972
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 164.717.150 227.774.351
Maddi Duran Varlıklar
18 3.237.971 3.345.377
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 53.054.183 61.078.110
Şerefiye
19 53.043.080 61.058.003
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 11.103 20.107
Peşin Ödenmiş Giderler
15 256.529.022 204.306.497
Diğer Duran Varlıklar
26 7.909.307 8.001.788
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
637.300.592 681.418.308
TOPLAM VARLIKLAR
2.402.660.999 2.265.040.280
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 148.859.452 339.491.137
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 218.190.826 208.615.803
Ticari Borçlar
10 212.086.350 210.079.361
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 176.113.443 168.196.893
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 35.972.907 41.882.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 828.484 1.260.089
Diğer Borçlar
11 169.732.859 208.523.091
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 143.131.953 183.243.691
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 26.600.906 25.279.400
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
16 285.267 277.505
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 18.659.355 20.407.283
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 23.676.779 23.683.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 68.509 75.492
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 23.608.270 23.608.270
ARA TOPLAM
792.319.372 1.012.338.031
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
792.319.372 1.012.338.031
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 526.881.365 200.880.262
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 917.263.182 919.794.626
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 917.263.182 919.794.626
Uzun Vadeli Karşılıklar
186.439 62.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 186.439 62.397
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 10.552.537 10.949.242
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.454.883.523 1.131.686.527
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.247.202.895 2.144.024.558
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
130.086.129 95.349.155
Ödenmiş Sermaye
27 235.115.706 235.115.706
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -3.279.031 -3.279.031
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 2.576 2.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 70.223 70.223
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -136.560.319 21.239.701
Net Dönem Karı veya Zararı
27 34.736.974 -157.800.020
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 25.371.975 25.666.567
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
155.458.104 121.015.722
TOPLAM KAYNAKLAR
2.402.660.999 2.265.040.280
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 22.444.680 14.255.154 16.183.297 6.711.572
Satışların Maliyeti
28 -5.153.725 -3.229.909 -4.844.573 -886.502
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.290.955 11.025.245 11.338.724 5.825.070
BRÜT KAR (ZARAR)
17.290.955 11.025.245 11.338.724 5.825.070
Genel Yönetim Giderleri
29 -4.491.459 -13.125.303 -1.691.718 -3.338.274
Pazarlama Giderleri
29 -267.464 -1.749.389 -62.145 -598.081
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 76.065.931 16.349.511 60.924.558 2.166.161
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -18.658.392 -79.813.857 867.100 -37.674.764
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
69.939.571 -67.313.793 71.376.519 -33.619.888
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -8.014.923 -8.014.923
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
32 -18.187.881 -28.136.661 -10.355.697 -27.193.400
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
43.736.767 -95.450.454 53.005.899 -60.813.288
Finansman Gelirleri
33 55.907.020 15.831.817 35.882.455 7.922.259
Finansman Giderleri
33 -65.598.109 -44.851.704 -34.645.773 -16.369.629
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
34.045.678 -124.470.341 54.242.581 -69.260.658
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
396.705 308.143 78.607 253.290
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 396.705 308.143 78.607 253.290
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34.442.383 -124.162.198 54.321.188 -69.007.368
DÖNEM KARI (ZARARI)
34.442.383 -124.162.198 54.321.188 -69.007.368
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-294.592 -1.721.977 3.152.483 -1.189.923
Ana Ortaklık Payları
34.736.975 -122.440.221 51.168.705 -67.817.445
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,14770000 -0,52080000 0,21760000 -0,28840000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.442.383 -124.162.198 54.321.188 -69.007.368
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-294.592 -1.721.977 3.152.483 -1.189.923
Ana Ortaklık Payları
34.736.975 -122.440.221 51.168.705 -67.817.445
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798157
BIST