***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 8.589.634 -5.392.174 235.106.934 21.828.144 256.935.078Transferler27 -5.392.174 5.392.174Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-122.440.222 -122.440.222 -1.721.977 -124.162.199Dönem Karı (Zararı)27 -122.440.222 -122.440.222 -1.721.977 -124.162.199Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış18.042.241 18.042.241 8.126.932 26.169.173Dönem Sonu Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 21.239.701 -122.440.222 130.708.953 28.233.099 158.942.052Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 21.239.701 -157.800.020 95.349.155 25.666.567 121.015.722Transferler27 -157.800.020 157.800.020Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34.736.974 34.736.974 -294.592 34.442.382Dönem Karı (Zararı)27 34.736.974 34.736.974 -294.592 34.442.382Dönem Sonu Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -136.560.319 34.736.974 130.086.129 25.371.975 155.458.104Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-207.645.479 -23.614.988Dönem Karı (Zararı)34.442.383 -124.162.198Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)34.442.383 -124.162.198Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler24.938.182 83.175.039Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 116.410 187.277Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler9.434.260 559.696Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.419.337 559.696Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler8.014.923Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler117.059 10.919.310Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22,24 117.059 -117.742Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 11.037.052Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler68.233.326 43.783.852Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 1Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 65.598.109 44.851.704Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 2.818.144 -2.824.131Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -182.928 1.756.279Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler18.187.881 28.136.661İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 18.187.881 28.136.661Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-396.705 -308.143Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-70.754.049 -103.614Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -70.754.049 -103.614İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-267.026.044 17.372.171Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -130.103.862 -17.545.019Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -3.632.083 -6.626.989Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -125.632.880 -82.810.630Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -20.359.665 -19.761.921Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -811.155 22.508.150Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 -431.605 -334.596Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -38.790.232 145.106.392Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -4.279.372 -18.868.225İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler57.014.810 -4.294.991Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)56.922.329 -4.377.197Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)92.481 82.206Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-207.645.479 -23.614.988YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI133.811.250 55.916.615Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri55.500.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.000Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -7.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 133.811.250 423.615FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI79.346.331 -32.332.732Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri63.153.189Kredilerden Nakit Girişleri63.153.189Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları85.381.909 -64.358.361Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları84.254.678 -63.387.925Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 1.127.231 -970.436Ödenen Faiz8 -6.035.578 -31.127.560YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.512.102 -31.105NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.512.102 -31.105DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.716.466 424.034DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 7.228.568 392.929Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 7.228.567 1.716.466Ticari Alacaklar10 244.239.957 108.454.284İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 191.469.183 57.313.252İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 52.770.774 51.141.032Diğer Alacaklar11 16.437.679 12.844.709İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 231.780İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 16.205.899 12.844.709Stoklar13 1.411.289.406 1.306.193.213Peşin Ödenmiş Giderler15 38.087.449 69.950.309Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 51.188 51.188Diğer Dönen Varlıklar26 48.026.161 84.411.803ARA TOPLAM1.765.360.407 1.583.621.972TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.765.360.407 1.583.621.972DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar16.859.405 23.742.610İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 16.859.405 23.742.610Diğer Alacaklar5.830.701 5.826.603İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 5.830.701 5.826.603Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 129.162.853 147.342.972Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 164.717.150 227.774.351Maddi Duran Varlıklar18 3.237.971 3.345.377Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 53.054.183 61.078.110Şerefiye19 53.043.080 61.058.003Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 11.103 20.107Peşin Ödenmiş Giderler15 256.529.022 204.306.497Diğer Duran Varlıklar26 7.909.307 8.001.788TOPLAM DURAN VARLIKLAR637.300.592 681.418.308TOPLAM VARLIKLAR2.402.660.999 2.265.040.280KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 148.859.452 339.491.137Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 218.190.826 208.615.803Ticari Borçlar10 212.086.350 210.079.361İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 176.113.443 168.196.893İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 35.972.907 41.882.468Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 828.484 1.260.089Diğer Borçlar11 169.732.859 208.523.091İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 143.131.953 183.243.691İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 26.600.906 25.279.400Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler16 285.267 277.505Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 18.659.355 20.407.283Kısa Vadeli Karşılıklar22 23.676.779 23.683.762Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 68.509 75.492Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 23.608.270 23.608.270ARA TOPLAM792.319.372 1.012.338.031TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER792.319.372 1.012.338.031UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 526.881.365 200.880.262Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 917.263.182 919.794.626İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 917.263.182 919.794.626Uzun Vadeli Karşılıklar186.439 62.397Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 186.439 62.397Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 10.552.537 10.949.242TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.454.883.523 1.131.686.527TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.247.202.895 2.144.024.558ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar130.086.129 95.349.155Ödenmiş Sermaye27 235.115.706 235.115.706Geri Alınmış Paylar (-)27 -3.279.031 -3.279.031Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 2.576 2.576Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 70.223 70.223Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -136.560.319 21.239.701Net Dönem Karı veya Zararı27 34.736.974 -157.800.020Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 25.371.975 25.666.567TOPLAM ÖZKAYNAKLAR155.458.104 121.015.722TOPLAM KAYNAKLAR2.402.660.999 2.265.040.280Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 22.444.680 14.255.154 16.183.297 6.711.572Satışların Maliyeti28 -5.153.725 -3.229.909 -4.844.573 -886.502TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.290.955 11.025.245 11.338.724 5.825.070BRÜT KAR (ZARAR)17.290.955 11.025.245 11.338.724 5.825.070Genel Yönetim Giderleri29 -4.491.459 -13.125.303 -1.691.718 -3.338.274Pazarlama Giderleri29 -267.464 -1.749.389 -62.145 -598.081Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 76.065.931 16.349.511 60.924.558 2.166.161Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -18.658.392 -79.813.857 867.100 -37.674.764ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)69.939.571 -67.313.793 71.376.519 -33.619.888Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -8.014.923 -8.014.923Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar32 -18.187.881 -28.136.661 -10.355.697 -27.193.400FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)43.736.767 -95.450.454 53.005.899 -60.813.288Finansman Gelirleri33 55.907.020 15.831.817 35.882.455 7.922.259Finansman Giderleri33 -65.598.109 -44.851.704 -34.645.773 -16.369.629SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)34.045.678 -124.470.341 54.242.581 -69.260.658Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri396.705 308.143 78.607 253.290Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 396.705 308.143 78.607 253.290SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)34.442.383 -124.162.198 54.321.188 -69.007.368DÖNEM KARI (ZARARI)34.442.383 -124.162.198 54.321.188 -69.007.368Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-294.592 -1.721.977 3.152.483 -1.189.923Ana Ortaklık Payları34.736.975 -122.440.221 51.168.705 -67.817.445Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,14770000 -0,52080000 0,21760000 -0,28840000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)34.442.383 -124.162.198 54.321.188 -69.007.368Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-294.592 -1.721.977 3.152.483 -1.189.923Ana Ortaklık Payları34.736.975 -122.440.221 51.168.705 -67.817.445http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798157BIST