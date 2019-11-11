***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 4.353.384 6.198.082 242.460.940 242.460.940Transferler27 6.198.082 -6.198.082Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-113.402.972 -113.402.972 -113.402.972Dönem Karı (Zararı)27 -113.402.972 -113.402.972 -113.402.972Dönem Sonu Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 10.551.466 -113.402.972 129.057.968 129.057.968Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 10.551.466 -129.905.615 112.555.325 112.555.325Transferler27 -129.905.615 129.905.615Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)43.103.905 43.103.905 43.103.905Dönem Karı (Zararı)27 43.103.905 43.103.905 43.103.905Dönem Sonu Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -119.354.149 43.103.905 155.659.230 155.659.230Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-215.735.233 -25.275.360Dönem Karı (Zararı)43.103.906 -113.402.971Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)43.103.906 -113.402.971Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.204.002 77.263.864Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 122.877 182.028Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.290.408 246.834Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.290.408 246.834Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler129.613 10.117.049Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22,24 129.613 -95.667Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10.212.716Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler58.227.272 40.951.508Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerFaiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 55.578.984 42.003.564Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 2.817.946 -2.830.123Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -169.659 1.778.067Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler18.187.881 28.136.661İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 18.187.881 28.136.661Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-70.754.049 -103.614Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -70.754.049 -103.614Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2.266.602İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-266.043.141 10.863.747Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -121.096.747 -26.741.875Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -3.389.549 -6.606.837Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -109.470.685 -70.168.902Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -20.388.816 -22.597.563Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -2.083.822 17.318.318Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 -413.384 810.276Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -40.454.943 138.242.114Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -3.099.372 -14.725.879İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler34.354.177 -4.665.905Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)34.354.177 -4.665.905Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-215.735.233 -25.275.360YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI133.811.250 55.916.615Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-7.000Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri55.500.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 133.811.250 423.615FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI87.409.634 -30.552.521Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 60.470.524Kredilerden Nakit Girişleri8 60.470.524Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları91.601.511 -60.550.440Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları90.474.280 -59.580.004Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 1.127.231 -970.436Ödenen Faiz8 -4.191.877 -30.472.605YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.485.651 88.734NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.485.651 88.734DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.687.403 261.958DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.173.054 350.692Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 7.173.053 1.687.403Ticari Alacaklar10 233.819.618 106.925.400İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 181.048.844 55.905.601İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 52.770.774 51.019.799Diğer Alacaklar11 14.555.049 11.204.613İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 14.555.049 11.204.613Stoklar13 1.135.538.488 1.026.067.803Peşin Ödenmiş Giderler15 38.073.893 69.907.600Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 51.188 51.188Diğer Dönen Varlıklar26 34.244.178 68.598.455ARA TOPLAM1.463.455.467 1.284.442.462TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.463.455.467 1.284.442.462DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar230.020.607 230.020.607Diğer Finansal Yatırımlar7 230.020.607 230.020.607Ticari Alacaklar10 16.859.405 23.742.610İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 16.859.405 23.742.610Diğer Alacaklar11 5.593.462 5.589.364İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 5.593.462 5.589.364Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 129.162.853 147.342.972Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 145.663.279 208.720.480Maddi Duran Varlıklar18 949.138 970.934Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 10.524 19.024Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 10.524 19.024Peşin Ödenmiş Giderler15 244.003.672 191.781.149Diğer Duran Varlıklar26 7.909.307 8.001.788TOPLAM DURAN VARLIKLAR780.172.247 816.188.928TOPLAM VARLIKLAR2.243.627.714 2.100.631.390KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 136.531.452 339.491.137Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 202.643.126 189.173.412Ticari Borçlar10 204.827.516 204.093.392İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 172.321.715 165.940.086İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 32.505.801 38.153.306Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 743.557 1.156.941Diğer Borçlar11 152.167.159 192.622.102İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 129.153.825 170.856.857İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 23.013.334 21.765.245Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler16 285.267 277.505Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 5.949.374 6.517.302Kısa Vadeli Karşılıklar22 8.437.317 8.439.203Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 55.722 57.608Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 8.381.595 8.381.595ARA TOPLAM711.584.768 941.770.994TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER711.584.768 941.770.994UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 499.454.470 166.975.880Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 876.750.610 879.282.054İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 104.146.929 104.146.929İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 772.603.681 775.135.125Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 178.636 47.137Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 178.636 47.137TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.376.383.716 1.046.305.071TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.087.968.484 1.988.076.065ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar155.659.230 112.555.325Ödenmiş Sermaye27 235.115.706 235.115.706Geri Alınmış Paylar (-)27 -3.279.031 -3.279.031Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 2.576 2.576Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 70.223 70.223Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -119.354.149 10.551.466Net Dönem Karı veya Zararı27 43.103.905 -129.905.615TOPLAM ÖZKAYNAKLAR155.659.230 112.555.325TOPLAM KAYNAKLAR2.243.627.714 2.100.631.390Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 8.622.160 23.978.402 2.360.777 6.711.572Satışların Maliyeti28 -474.512 -8.871.650 -165.360 -670.152TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.147.648 15.106.752 2.195.417 6.041.420BRÜT KAR (ZARAR)8.147.648 15.106.752 2.195.417 6.041.420Genel Yönetim Giderleri29 -3.964.456 -12.067.871 -1.515.419 -3.092.275Pazarlama Giderleri29 -215.048 -1.456.785 -54.434 -557.588Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 75.381.810 15.535.986 60.695.004 2.016.355Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -18.386.203 -78.479.247 923.050 -37.466.244ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)60.963.751 -61.361.165 62.243.618 -33.058.332Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.266.602Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-18.187.881 -28.136.661 -10.355.697 -27.193.400FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)42.775.870 -87.231.224 51.887.921 -60.251.732Finansman Gelirleri33 55.907.020 15.831.817 35.882.455 7.922.259Finansman Giderleri33 -55.578.985 -42.003.564 -32.353.676 -13.071.014SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)43.103.905 -113.402.971 55.416.700 -65.400.487SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)43.103.905 -113.402.971 55.416.700 -65.400.487DÖNEM KARI (ZARARI)43.103.905 -113.402.971 55.416.700 -65.400.487Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları43.103.905 -113.402.971 55.416.700 -65.400.487Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,18330000 -0,48230000 0,23570000 -0,27820000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)43.103.905 -113.402.971 55.416.700 -65.400.487Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları43.103.905 -113.402.971 55.416.700 -65.400.487http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798164BIST