***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 21.998.992 -13.409.359 240.499.107 26.838.728 267.337.835Transferler27 -13.409.359 13.409.359Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.392.174 -5.392.174 -5.010.584 -10.402.758Dönem Karı (Zararı)27 -5.392.174 -5.392.174 -5.010.584 -10.402.758Dönem Sonu Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 8.589.633 -5.392.174 235.106.934 21.828.144 256.935.078Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 8.589.634 -5.392.174 235.106.934 21.828.144 256.935.078Transferler27 -5.392.174 5.392.174Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-195.935.524 -195.935.524 677.739 -195.257.785Dönem Karı (Zararı)27 -195.935.524 -195.935.524 677.739 -195.257.785Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış18.042.241 18.042.241 8.126.932 26.169.173Dönem Sonu Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 21.239.701 -195.935.524 57.213.651 30.632.816 87.846.467Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-27.241.226 -24.906.708Dönem Karı (Zararı)-195.257.785 -10.402.758Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-195.257.785 -10.402.758Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler180.386.582 11.349.097Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 238.256 380.503Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler36.289.109 3.405.986Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 766.023 407.323Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 35.523.086 898.867Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 2.099.796Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler32.565.803 5.315.931Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22,24 -212.016 243.407Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 32.777.819 5.072.524Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler166.389.969 17.207.866Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 0 -33.108Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 168.142.171 15.168.116Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -1.080.807 774.558Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -671.395 1.298.300Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-66.948.374 -13.155.859Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler31 -66.948.374 -14.643.938Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler0 1.488.079Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11.467.622 1.093.047İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler16 11.467.622 1.093.047Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler599.609 -207.051Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-215.412 -2.691.326Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -215.412 -2.691.326İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-12.370.023 -25.637.610Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -6.362.073 63.906.049Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -6.758.303 -1.567.855Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -111.493.076 -109.352.333Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -12.769.520 -80.267.831Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 6.047.272 3.498.264Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 -1.339.023 377.998Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 150.027.081 50.042.587Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)15 -27.498.416 58.416.772İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.223.965 -10.691.261Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.347.274 -11.960.006Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)123.309 1.268.745Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-27.241.226 -24.691.271Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -215.437YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI56.551.413 11.544.188Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri55.500.000 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları7 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 1.092.586Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -7.000 -1.253.211Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 1.058.413 18.624.441Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 0 -6.919.628Verilen Nakit Avans ve Borçlar15 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-28.017.755 12.829.759İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları27 0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 226.813.591Kredilerden Nakit Girişleri8 218.593.000Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri8 0 8.220.591Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.301.852 -155.432.401Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-11.480.330 -152.853.112Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 -821.522 -2.579.289Ödenen Faiz8 -15.715.903 -58.551.431YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.292.432 -532.761NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.292.432 -532.761DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 424.034 956.795DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.716.466 424.034Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.716.466 424.034Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 108.454.285 65.350.486İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 57.313.252 1.539.415İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 51.141.033 63.811.071Diğer Alacaklar11 12.844.709 6.109.051İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 12.844.709 6.109.051Türev Araçlar12 0 0Stoklar13 1.306.193.213 1.250.759.910Canlı Varlıklar14 0 0Peşin Ödenmiş Giderler15 69.950.309 78.675.117Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 51.188 51.188Diğer Dönen Varlıklar26 84.411.803 82.064.529ARA TOPLAM1.583.621.973 1.483.434.315Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar34 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.583.621.973 1.483.434.315DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 23.742.610 60.578.963İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 23.742.610 60.578.963Diğer Alacaklar11 5.826.603 5.803.958İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 5.826.603 5.803.958Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 147.342.972 158.709.991Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 278.789.584 212.684.211Maddi Duran Varlıklar18 3.345.377 3.546.187Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 61.078.110 69.902.696Şerefiye19 61.058.003 69.852.143Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 20.107 50.553Peşin Ödenmiş Giderler15 204.306.497 182.812.169Ertelenmiş Vergi Varlığı35 0 0Diğer Duran Varlıklar26 8.001.788 8.125.097TOPLAM DURAN VARLIKLAR732.433.541 702.163.272TOPLAM VARLIKLAR2.316.055.514 2.185.597.587KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 20.046.349 315.475.080Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 182.863.687 175.072.264Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 210.079.361 205.112.896İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 168.196.893 176.212.648İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 41.882.468 28.900.248Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 1.260.089 2.599.112Diğer Borçlar11 208.523.091 22.274.231İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 183.243.691 6.515.022İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 25.279.400 15.759.209Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler16 277.505 176.902Türev Araçlar12 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları21 0 0Ertelenmiş Gelirler15 20.407.283 7.016.526Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar22 43.471.709 10.789.679Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 75.492 171.281Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 43.396.217 10.618.398Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0ARA TOPLAM686.929.074 738.516.690Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler34 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER686.929.074 738.516.690UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 607.400.569 179.638.845Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 0 0Diğer Borçlar11 0 36.221.779İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 0 36.221.779İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 0 0Türev Araçlar12 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları21 0 0Ertelenmiş Gelirler15 919.794.626 960.683.799İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler15 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler15 919.794.626 960.683.799Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 62.397 178.624Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 62.397 178.624Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar22 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar25 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 14.022.381 13.422.772Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.541.279.973 1.190.145.819TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.228.209.047 1.928.662.509ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 57.213.651 235.106.934Ödenmiş Sermaye27 235.115.706 235.115.706Sermaye Düzeltme Farkları27 0 0Geri Alınmış Paylar (-)27 -3.279.031 -3.279.031Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)27 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 2.576 2.576Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 70.223 70.223Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 21.239.701 8.589.634Net Dönem Karı veya Zararı27 -195.935.524 -5.392.174Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 30.632.816 21.828.144TOPLAM ÖZKAYNAKLAR87.846.467 256.935.078TOPLAM KAYNAKLAR2.316.055.514 2.185.597.587Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 17.260.711 73.376.927Satışların Maliyeti28 -3.576.147 -46.724.426TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.684.564 26.652.501BRÜT KAR (ZARAR)13.684.564 26.652.501Genel Yönetim Giderleri29 -15.018.597 -10.173.511Pazarlama Giderleri29 -1.860.005 -5.330.406Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 102.916.783 39.071.450Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -138.845.194 -50.296.372ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-39.122.449 -76.338Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-11.467.722 -1.093.047FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-50.590.171 -1.169.385Finansman Gelirleri33 24.074.166 7.689.476Finansman Giderleri33 -168.142.171 -17.129.900SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-194.658.176 -10.609.809Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-599.609 207.051Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -599.609 207.051SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-195.257.785 -10.402.758DÖNEM KARI (ZARARI)-195.257.785 -10.402.758Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar677.739 -5.010.584Ana Ortaklık Payları-195.935.524 -5.392.174Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,83340000 -0,02290000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-195.257.785 -10.402.758Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar677.739 -5.010.584Ana Ortaklık Payları-195.935.524 -5.392.174http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799551BIST