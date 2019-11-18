***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 21.998.992 -17.645.608 236.262.858 236.262.858Transferler27 -17.645.608 17.645.608Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.198.082 6.198.082 6.198.082Dönem Karı (Zararı)27 6.198.082 6.198.082 6.198.082Dönem Sonu Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 4.353.384 6.198.082 242.460.940 242.460.940Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 4.353.384 6.198.082 242.460.940 0 242.460.940Hatalara İlişkin DüzeltmelerTransferler27 0 0 0 0 0 6.198.082 -6.198.082 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-173.970.545 -173.970.545 -173.970.545Dönem Karı (Zararı)27 0 0 0 -173.970.545 -173.970.545 -173.970.545Dönem Sonu Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 0 10.551.466 -173.970.545 68.490.395 0 68.490.395Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-25.114.130 -22.402.033Dönem Karı (Zararı)-173.970.545 6.198.082Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-173.970.545 6.198.082Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler164.131.860 -8.180.714Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 196.558 186.991Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler19.121.760 961.654Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 387.787 62.787Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 18.733.973 898.867Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler33.568.404 5.115.167Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22,24 -188.356 190.490Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 33.756.760 4.924.677Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler166.315.926 8.611.219Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 -33.108Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 168.050.450 7.193.910Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -1.086.799 98.786Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -647.725 1.351.631Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-64.056.396 -21.457.466Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler31 -64.056.396 -22.945.545Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler0 1.488.079Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11.467.622 1.093.047İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 11.467.622 1.093.047Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-215.412 -2.691.326Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -215.412 -2.691.326Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2.266.602 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-15.275.445 -20.330.347Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -5.476.322 63.311.178Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -6.733.599 -1.238.910Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -98.696.042 -97.744.364Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -16.043.865 -78.577.048Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -3.221.437 1.382.584Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 148.891 15.929Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 141.302.884 44.285.707Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)15 -22.942.950 60.712.814İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.613.005 -12.478.237Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.613.005 -12.657.881Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 179.644Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-25.114.130 -22.312.979Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-89.054YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI56.551.413 10.763.271Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri55.500.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -7.000 -941.542Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 1.058.413 18.624.441Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 0 -6.919.628Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-30.011.838 11.004.250İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları27 0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 213.340.591Kredilerden Nakit Girişleri8 205.120.000Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri8 0 8.220.591Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-14.295.935 -151.010.198Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-13.474.413 -148.430.909Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 -821.522 -2.579.289Ödenen Faiz8 -15.715.903 -51.326.143YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.425.445 -634.512NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.425.445 -634.512DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 261.958 896.470DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.687.403 261.958Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.687.403 261.958Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 106.925.400 64.434.319İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 55.905.601 1.026.554İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 51.019.799 63.407.765Diğer Alacaklar11 11.204.613 4.493.659İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 11.204.613 4.493.659Türev Araçlar12 0 0Stoklar13 1.026.067.803 946.105.734Canlı Varlıklar14 0 0Peşin Ödenmiş Giderler15 69.907.600 78.657.087Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 51.188 51.188Diğer Dönen Varlıklar26 68.598.455 64.985.450ARA TOPLAM1.284.442.462 1.158.989.395Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar34 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.284.442.462 1.158.989.395DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 230.020.607 283.254.005Ticari Alacaklar10 23.742.610 60.497.431İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 23.742.610 60.497.431Diğer Alacaklar11 5.589.364 5.566.719İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 5.589.364 5.566.719Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 147.342.972 158.709.991Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 259.735.713 196.522.318Maddi Duran Varlıklar18 970.934 1.012.050Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 19.024 44.157Şerefiye19 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 19.024 44.157Peşin Ödenmiş Giderler15 191.781.149 166.987.797Ertelenmiş Vergi Varlığı35 0 0Diğer Duran Varlıklar26 8.001.788 8.125.097TOPLAM DURAN VARLIKLAR867.204.161 880.719.565TOPLAM VARLIKLAR2.151.646.623 2.039.708.960KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 20.046.349 315.475.080Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 163.421.296 158.129.813Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 204.093.392 208.401.628İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 165.940.086 186.122.233İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 38.153.306 22.279.395Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 1.156.941 1.008.050Diğer Borçlar11 192.622.102 15.097.439İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 170.856.857 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 21.765.245 15.097.439Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler16 277.505 176.902Türev Araçlar12 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları21 0 0Ertelenmiş Gelirler15 6.517.302 6.047.016Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar22 42.195.963 8.537.527Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 57.608 155.932Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 42.138.355 8.381.595Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0ARA TOPLAM630.330.850 712.873.455Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler34 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER630.330.850 712.873.455UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 573.496.187 145.320.327Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 0 0Diğer Borçlar11 0 36.221.779İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 0 36.221.779İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 0 0Türev Araçlar12 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları21 0 0Ertelenmiş Gelirler15 879.282.054 902.695.290İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler15 104.146.929 104.146.929İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler15 775.135.125 798.548.361Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 47.137 137.169Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 47.137 137.169Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar22 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar25 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.452.825.378 1.084.374.565TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.083.156.228 1.797.248.020ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 68.490.395 242.460.940Ödenmiş Sermaye27 235.115.706 235.115.706Sermaye Düzeltme Farkları27 0 0Geri Alınmış Paylar (-)27 -3.279.031 -3.279.031Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)27 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 2.576 2.576Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 70.223 70.223Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 10.551.466 4.353.384Net Dönem Karı veya Zararı27 -173.970.545 6.198.082TOPLAM ÖZKAYNAKLAR68.490.395 242.460.940TOPLAM KAYNAKLAR2.151.646.623 2.039.708.960Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 26.983.959 71.120.679Satışların Maliyeti28 -9.130.389 -43.454.604TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.853.570 27.666.075BRÜT KAR (ZARAR)17.853.570 27.666.075Genel Yönetim Giderleri29 -13.654.932 -9.082.420Pazarlama Giderleri29 -1.539.266 -4.441.099Araştırma ve Geliştirme Giderleri29 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 98.981.995 37.544.419Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -122.434.508 -38.447.995ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-20.793.141 13.238.980Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 2.266.602 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-11.467.722 -1.093.047FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-29.994.261 12.145.933Finansman Gelirleri33 24.074.166 7.540.757Finansman Giderleri33 -168.050.450 -13.488.608SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-173.970.545 6.198.082Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-173.970.545 6.198.082DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-173.970.545 6.198.082Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-173.970.545 6.198.082Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,73990000 0,02640000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-173.970.545 6.198.082Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-173.970.545 6.198.082http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799552BIST