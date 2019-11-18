***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2018-31.12.2018Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarKonsolide ve Bireysel Mali tablolar,Finansal Durum Tablosu,Kar Zarar Tablosu,Nakit Akım Tablosu ve Öz Kaynak Değişim Tablosu ve Dipnotları ile YK Faaliyet Raporu ve Sorumluluk Beyanı.Değişikliğin NedeniBağımsız denetim firmasının denetim görüşünü değiştirmesi.Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiDönem karını artırıcı yönde.Açıklamalar"Şirketimizin 31.12.2018 tarihli Konsolide ve Bireysel mali tabloları için bağımsız denetim firması Güreli YMM ve Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin görüş bildirmekten kaçınması üzerine Şirketimizin 16.05.2019 tarihli Genel Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda TTK'nın 403.maddesi uyarınca ilgili tablolar yeniden bağımsız denetimden geçirilmiştir. Bu nedenle 2018 yılı faaliyet raporu, finansal tabloları ve dipnotları ile sorumluluk beyanı tekrar KAP'ta açıklanacaktır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine duyurulur."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799354BIST