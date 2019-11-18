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***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

18.11.2019 14:29
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***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

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Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2018-31.12.2018
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Konsolide ve Bireysel Mali tablolar,Finansal Durum Tablosu,Kar Zarar Tablosu,Nakit Akım Tablosu ve Öz Kaynak Değişim Tablosu ve Dipnotları ile YK Faaliyet Raporu ve Sorumluluk Beyanı.
Değişikliğin Nedeni
Bağımsız denetim firmasının denetim görüşünü değiştirmesi.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Dönem karını artırıcı yönde.
Açıklamalar

"Şirketimizin 31.12.2018 tarihli Konsolide ve Bireysel mali tabloları için bağımsız denetim firması Güreli YMM ve Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin görüş bildirmekten kaçınması üzerine Şirketimizin 16.05.2019 tarihli Genel Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda TTK'nın 403.maddesi uyarınca ilgili tablolar yeniden bağımsız denetimden geçirilmiştir. Bu nedenle 2018 yılı faaliyet raporu, finansal tabloları ve dipnotları ile sorumluluk beyanı tekrar KAP'ta açıklanacaktır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine duyurulur."





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799354


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