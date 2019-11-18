***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
18.11.2019 14:29
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2018-31.12.2018
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Konsolide ve Bireysel Mali tablolar,Finansal Durum Tablosu,Kar Zarar Tablosu,Nakit Akım Tablosu ve Öz Kaynak Değişim Tablosu ve Dipnotları ile YK Faaliyet Raporu ve Sorumluluk Beyanı.
Değişikliğin Nedeni
Bağımsız denetim firmasının denetim görüşünü değiştirmesi.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Dönem karını artırıcı yönde.
Açıklamalar
"Şirketimizin 31.12.2018 tarihli Konsolide ve Bireysel mali tabloları için bağımsız denetim firması Güreli YMM ve Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin görüş bildirmekten kaçınması üzerine Şirketimizin 16.05.2019 tarihli Genel Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda TTK'nın 403.maddesi uyarınca ilgili tablolar yeniden bağımsız denetimden geçirilmiştir. Bu nedenle 2018 yılı faaliyet raporu, finansal tabloları ve dipnotları ile sorumluluk beyanı tekrar KAP'ta açıklanacaktır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine duyurulur."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799354
BIST
18:05106.846
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.466,47
|Açılış
|: 105.902
|
|Önceki Kapanış
|: 105.380
|
107.222
En Düşük
105.902
18:055,7430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 5,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7510
|
5,7527
En Düşük
5,7169
18:056,3650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0147
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3654
En Düşük
6,3281
18:05271,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,70
|Açılış
|: 271,57
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,73
En Düşük
268,02
BIST En Aktif Hisseler
|YUNSA
|7,05
|50.683.986
|% 19,90
|
|HURGZ
|1,27
|134.244.870
|% 19,81
|
|BTCIM
|3,26
|38.068.314
|% 15,60
|
|KLNMA
|50,95
|27.563.971
|% 14,91
|
|MTRYO
|1,58
|15.310.961
|% 14,49
|
|METRO
|1,53
|130.097.332
|% -17,30
|
|KLGYO
|2,89
|131.281.528
|% -9,97
|
|CRDFA
|1,93
|11.504.065
|% -8,53
|
|UMPAS
|0,52
|38.097
|% -5,45
|
|ATSYH
|0,96
|49.557
|% -4,00
|
|THYAO
|14,22
|2.337.103.167
|% 3,87
|
|GARAN
|10,14
|651.233.093
|% 1,91
|
|PETKM
|3,71
|422.581.211
|% 1,64
|
|TUPRS
|123,80
|411.471.327
|% 0,41
|
|ASELS
|19,28
|402.243.669
|% 0,84
|
|THYAO
|14,22
|2.337.103.167
|% 3,87
|
|KRDMD
|2,38
|298.126.291
|% 1,71
|
|PETKM
|3,71
|422.581.211
|% 1,64
|
|TSKB
|0,99
|109.800.366
|% 6,45
|
|EKGYO
|1,36
|150.223.389
|% 3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4185
|7,4557
|% 0,40
|
|Frank
|5,7871
|5,8219
|% 0,14
|
|Riyal
|1,5259
|1,5336
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.471
|4,28
|
|Altın Gr.
|272
|272
|0,69
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.825
|-3,00
|
|Tam
|1.790
|1.835
|-2,77
|
|Yarım
|865
|888
|-1,34
|
|Çeyrek
|434
|444
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,05
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,02
|
|B. Petrol
|62,09
|62,09
|-1,21
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59TRGYO
Yüzde 5.48 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 843, 424 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1458, 13 artarak (% 1.44 ) 102, 724
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, MTRYO, YUNSA, BRMEN, HURGZ
-
17:57
DGGYO, CUSAN, PINSU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
MEMSA, HALKS, KLGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında