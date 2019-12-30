***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 30.12.2019 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı nisabı sağlamadığı için tehir edilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 04.12.2019Genel Kurul Tarihi 30.12.2019Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.12.2019Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ZEYTİNBURNUAdres Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ / Zeytinburnu / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Türk Ticaret Kanunu 403/5 maddesi gereğince hazırlanan 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi,3 - Türk Ticaret Kanunu 403/5 maddesi gereğince hazırlanan 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,4 - Türk Ticaret Kanunu 403/5 maddesi gereğince hazırlanan 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,6 - Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu' nun 2018 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanması,7 - Gündemin 8. maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurumu'nun II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması, - Maddenin Devamı ekli gündem ilan metninde yeralmaktadır.8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki işlem tanımına giren Sakarya İli-Arifiye İlçesi Merkez Mah.262 Ada 1 Parselde kayıtlı 30.212 M2 Yüzölçümlü Yurt Binasının Ortadoğu Enerji San.ve Tic.A.Ş.'ye Kdv Hariç 111.000.000 TL (Yüzonbirmilyon Türk Lirası) bedel karşılığında satımının pay sahiplerinin onayına sunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 5.000.000 Türk Lirasını aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile işlemin gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin Yönetim Kurulu kararının pay sahiplerine açıklanması,9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde Gündemin 8. Maddesi uyarınca ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 5.000.000 Türk Lirasını aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile 8 nolu gündem maddesinde onaya sunulan işlemden vazgeçilmesinin onaya sunulması,10 - Dilek ve Temenniler,11 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımÖnemli Nitelikte İşlemGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 YGYO Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 YGYO-Olağanüstü GK Gündem İlan Metni.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Şirketimizin 30.12.2019 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı nisabı sağlamadığı için ileri bir tarihe tehir edilmiştir. Genel kurul tarihi kesinleştiği zaman açıklama yapılacaktır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 YGYO TEHİR TUTANAĞI 30.12.2019.pdf - TutanakEK: 2 YGYO Hazır Bulunanlar Listesi 30.12.2019.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarYEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30.12.2019 TARİHİNDE SAAT 14.00'DA YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TEHİR TUTANAĞIYeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30.12.2019 Pazartesi günü saat 14.00'da, Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.12.2019 tarih ve 50846135 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kendi gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 06.12.2019 tarihli 9967 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ( KAP ) ile www.yesilgyo.com Internet adresi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ( EGKS ) ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı görüldü.Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 235.115.706,01 TL'lık sermayesine tekabül eden toplam 235.115.706,01 adet paydan 1.334.113 adet payın asaleten 34.385.162,66 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 35.719.275,66 TL karşılığı 35.719.275,66 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine 20 dakika beklenilmesine rağmen toplantının açılabilmesi için Türk Ticaret Kanuna göre sermayenin ¼'ü olan gerekli nisabın sağlanamadığının tespiti ile toplantının açılamayacağı Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak tarafından bildirildi.Olağanüstü Genel Kurul toplantısının toplantı nisabının yokluğu nedeniyle yapılamadığına ilişkin işbu tutanak toplantı yerinde 4 adet, saat 15:30'da düzenlendi, okundu ve imzalandı. 30.12.2019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805868BIST