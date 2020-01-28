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***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

28.01.2020 19:01
GÜNCEL HABERLER



***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi Olağanüstü genel kurul 2.toplantısının 7,8, ve 9'uncu maddelerindeki önemli nitelikteki duran varlık satış işlemlerine ait maddeler genel kurulda görüşülmüş ve kabul edilmişitir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Şirketimimizin 28.01.2020 tarihli Olağanüstü genel kurul 2.toplantısının 7,8, ve 9'uncu maddelerindeki önemli nitelikteki duran varlık satış işlemlerine ait maddeler genel kurulda görüşülmüş ve kabul edilmiştir. Genel Kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhi toplantı tutanağına işleten pay sahibi bulunmadığı için Ayrılma Hakkı doğmamıştır, Kamuoyuna saygı ile duyurulur,
İptal Edilen Süreç
Ayrılma Hakkı Kullanımı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814928


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