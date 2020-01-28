***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Olağanüstü genel kurul 2.toplantısının 7,8, ve 9'uncu maddelerindeki önemli nitelikteki duran varlık satış işlemlerine ait maddeler genel kurulda görüşülmüş ve kabul edilmişitir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimimizin 28.01.2020 tarihli Olağanüstü genel kurul 2.toplantısının 7,8, ve 9'uncu maddelerindeki önemli nitelikteki duran varlık satış işlemlerine ait maddeler genel kurulda görüşülmüş ve kabul edilmiştir. Genel Kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhi toplantı tutanağına işleten pay sahibi bulunmadığı için Ayrılma Hakkı doğmamıştır, Kamuoyuna saygı ile duyurulur,İptal Edilen SüreçAyrılma Hakkı Kullanımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814928BIST