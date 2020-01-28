***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
28.01.2020 19:01
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi Olağanüstü genel kurul 2.toplantısının 7,8, ve 9'uncu maddelerindeki önemli nitelikteki duran varlık satış işlemlerine ait maddeler genel kurulda görüşülmüş ve kabul edilmişitir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimimizin 28.01.2020 tarihli Olağanüstü genel kurul 2.toplantısının 7,8, ve 9'uncu maddelerindeki önemli nitelikteki duran varlık satış işlemlerine ait maddeler genel kurulda görüşülmüş ve kabul edilmiştir. Genel Kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhi toplantı tutanağına işleten pay sahibi bulunmadığı için Ayrılma Hakkı doğmamıştır, Kamuoyuna saygı ile duyurulur,
İptal Edilen Süreç
Ayrılma Hakkı Kullanımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814928
BIST
18:05119.802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -348,07
|Açılış
|: 120.816
|
|Önceki Kapanış
|: 120.150
|
121.109
En Düşük
119.403
18:055,9411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0031
|Açılış
|: 5,9470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9531
En Düşük
5,9298
18:056,5422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0082
|Açılış
|: 6,5410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5500
|
6,5615
En Düşük
6,5341
18:05299,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -2,73
|Açılış
|: 299,79
|
|Önceki Kapanış
|: 302,59
|
302,73
En Düşük
299,62
BIST En Aktif Hisseler
|DGGYO
|7,04
|40.780.648
|% 19,93
|
|DESPC
|6,02
|17.782.553
|% 19,92
|
|VKING
|4,47
|7.787.426
|% 14,91
|
|METUR
|2,20
|14.917.583
|% 14,58
|
|GRNYO
|1,73
|62.940.015
|% 14,57
|
|RYSAS
|9,21
|19.649.095
|% -19,98
|
|QNBFL
|143,60
|526.401
|% -14,98
|
|RYGYO
|8,44
|5.212.830
|% -14,40
|
|TKNSA
|10,30
|389.936.399
|% -14,38
|
|ESCOM
|2,84
|4.062.464
|% -13,94
|
|THYAO
|14,17
|1.863.117.195
|% 0,50
|
|KRDMD
|2,89
|701.554.907
|% -2,36
|
|PETKM
|4,09
|690.792.149
|% 0,25
|
|ASELS
|23,22
|507.403.880
|% -0,85
|
|ISGYO
|1,85
|472.080.849
|% 2,78
|
|ISGYO
|1,85
|472.080.849
|% 2,78
|
|KRDMD
|2,89
|701.554.907
|% -2,36
|
|KRSTL
|2,12
|393.422.263
|% 11,58
|
|PETKM
|4,09
|690.792.149
|% 0,25
|
|EKGYO
|1,66
|235.954.638
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7013
|7,7399
|% -0,46
|
|Frank
|6,0793
|6,1159
|% -0,47
|
|Riyal
|1,5799
|1,5879
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.568
|-14,76
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|1.995
|2.025
|-7,00
|
|Tam
|1.986
|2.035
|-9,41
|
|Yarım
|960
|984
|-4,55
|
|Çeyrek
|481
|492
|-2,27
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,51
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,12
|
|B. Petrol
|59,13
|59,13
|0,55
|
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