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***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.12.2019 19:55
GÜNCEL HABERLER



***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar payı dağıtılmaması yönündeki yönetim kurulu teklifinin olağan üstü genel kurul gündemine alınması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.12.2019
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGY00012 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, YGYO, TRAIHGYO91Q6 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGY00012 0 0
B Grubu, YGYO, TRAIHGYO91Q6 0 0

Ek Açıklamalar
2018 yılı faaliyetleri sonucunda SPK mevzuatına göre (173.970.545) TL, Yasal kayıtlara göre (36.700.375) TL zarar oluştuğu için kar dağıtımı yapılmaması teklifinin Genel Kurul'a iletilmesine,karar verilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 235.115.706
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 0
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -173.970.545 -36.700.375
4. Vergiler ( - )
5. Net Dönem Kârı -173.970.545 -36.700.375
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -37.328.719
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
*Genel kurula teklif edilen kar dağıtım tablosudur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801864


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MAALT 39,36 12.999.285 % 20,00  
SMART 9,97 113.532.881 % 19,98  
FONET 6,67 53.859.754 % 19,96  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5050 7,5427 % 0,83  
Frank 5,7867 5,8216 % -0,14  
Riyal 1,5286 1,5363 % 0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.474 1.474 -2,95  
Altın Gr. 273 273 -0,20  
Cumhuriyet 1.807 1.834 1,00  
Tam 1.801 1.846 4,20  
Yarım 870 893 2,03  
Çeyrek 437 447 1,02  
Gümüş.Ons 16,84 16,87 -0,31  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 -0,05  
B. Petrol 63,27 63,27 2,45  
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