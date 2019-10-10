***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
10.10.2019 17:22
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul'un 10.10.2019 tarih ve BİAŞ-2-7953 sayılı yazısına istinaden Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792303
BIST
17:5998.725
En Yüksek
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|| -923,59
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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100.260
En Düşük
97.511
17:595,8535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0181
|Açılış
|: 5,8700
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|Önceki Kapanış
|: 5,8580
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5,8990
En Düşük
5,8456
17:596,4507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,4650
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,4432
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En Yüksek
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|Açılış
|: 281,03
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|Önceki Kapanış
|: 284,21
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286,72
En Düşük
280,94