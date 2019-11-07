***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYeşil GYO'nun %25 oranında iştirak etmiş olduğu Zincir Yapı A.Ş.'nin gerçekleştirdiği Zincirlikuyu, Büyükdere Caddesi'nde yer alan 235 bin metrekare inşaat alanlı İstanbul Tower 205 Projesi ile ilgili olarak yatırımcılarımızdan gelen bilgi talepleri ve bazı internet sitelerinde yer alan spekülatif haberlerin önüne geçmek adına Zincir Yapı A.Ş.'nin tarafımıza iletmiş olduğu üzere ICBC Bankası, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, İstanbul Tower 205'i 594 mill dolar (550 mill dolar + KDV) bedel ile alım teklifinin Zincir Yapı'ya tebliğ edilmiş olduğunu ve Arsa Sahibi ile Zincir Yapı'nın da bu teklifi kabul ettiğini yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797165BIST