***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.11.2019 13:57
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yeşil GYO'nun %25 oranında iştirak etmiş olduğu Zincir Yapı A.Ş.'nin gerçekleştirdiği Zincirlikuyu, Büyükdere Caddesi'nde yer alan 235 bin metrekare inşaat alanlı İstanbul Tower 205 Projesi ile ilgili olarak yatırımcılarımızdan gelen bilgi talepleri ve bazı internet sitelerinde yer alan spekülatif haberlerin önüne geçmek adına Zincir Yapı A.Ş.'nin tarafımıza iletmiş olduğu üzere ICBC Bankası, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, İstanbul Tower 205'i 594 mill dolar (550 mill dolar + KDV) bedel ile alım teklifinin Zincir Yapı'ya tebliğ edilmiş olduğunu ve Arsa Sahibi ile Zincir Yapı'nın da bu teklifi kabul ettiğini yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797165
BIST
14:35102.750
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 1.605,99
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
102.817
En Düşük
101.812
14:355,7419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0074
|Açılış
|: 5,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7600
|
5,7642
En Düşük
5,7357
14:356,3707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0050
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3800
|
6,3858
En Düşük
6,3550
14:35273,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -1,82
|Açılış
|: 273,85
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
273,38
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|15,00
|14.448.669
|% 20,00
|
|CMENT
|13,19
|8.544.743
|% 13,12
|
|KLNMA
|64,25
|97.457.116
|% 12,72
|
|TGSAS
|3,46
|18.782.159
|% 9,15
|
|MRDIN
|6,10
|29.072.080
|% 8,35
|
|ODAS
|1,57
|99.167.153
|% -10,29
|
|EGCYH
|0,10
|51.611
|% -9,09
|
|KPHOL
|2,50
|59.141
|% -7,41
|
|DOKTA
|31,50
|152.584
|% -4,55
|
|KSTUR
|18,76
|3.720
|% -3,89
|
|TTKOM
|6,58
|119.455.085
|% 2,81
|
|TKFEN
|17,91
|105.381.170
|% 3,95
|
|ODAS
|1,57
|99.167.153
|% -10,29
|
|PGSUS
|62,40
|93.803.103
|% 0,08
|
|HALKB
|5,48
|78.627.418
|% 1,67
|
|ODAS
|1,57
|99.167.153
|% -10,29
|
|SMART
|2,83
|47.709.425
|% 8,02
|
|OSTIM
|1,15
|9.706.754
|% 0,88
|
|AVOD
|1,63
|13.382.978
|% 0,00
|
|ADESE
|1,96
|12.829.112
|% 1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3595
|7,3964
|% -0,13
|
|Frank
|5,7682
|5,8029
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5265
|1,5342
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.482
|1.482
|-9,36
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.808
|1.853
|-11,49
|
|Yarım
|874
|896
|-5,56
|
|Çeyrek
|438
|448
|-2,78
|
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,53
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,59
|62,59
|0,85
|
Seans Raporu
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14:45XU030
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