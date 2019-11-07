***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.11.2019 15:54
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
07.11.2019 tarih ve saat 13:57:38'de duyurulan açıklamaya istinaden, Alıcı taraf olarak sehven ICBC Bank yazılmış olup konuya esas Alıcı, yabancı fonu temsilen ICBC Yatırım Türkiye Yatırım A.Ş.'dir. Henüz satış sözleşmesi imzalanmamıştır. Sözleşme koşullarının belirlenmesi için görüşmeler devam etmektedir. Sözleşme imzalandığında gerekli bildirim tarafımıza yapıldığında derhal Kap'a duyuracağımızı başkaca mecralardaki söylentilerin esas alınmaması gerektiğini saygıyla yatırımcılarımıza ve kamuoyuna sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797193
BIST
18:05103.544
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 2.400,61
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
103.544
En Düşük
101.812
18:055,7387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0106
|Açılış
|: 5,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7600
|
5,7642
En Düşük
5,7330
18:056,3511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0146
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3800
|
6,3858
En Düşük
6,3439
18:05273,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -1,97
|Açılış
|: 273,70
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
273,38
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|1,98
|8.273.595
|% 20,00
|
|YESIL
|15,00
|14.693.694
|% 20,00
|
|TIRE
|1,97
|124.331.889
|% 17,96
|
|BOSSA
|6,36
|50.940.137
|% 14,59
|
|CMENT
|13,21
|15.529.602
|% 13,29
|
|ODAS
|1,56
|124.736.467
|% -10,86
|
|KLMSN
|16,24
|59.256.153
|% -9,78
|
|EGCYH
|0,10
|61.614
|% -9,09
|
|ERBOS
|21,76
|18.597.605
|% -8,57
|
|KPHOL
|2,53
|64.082
|% -6,30
|
|THYAO
|12,65
|2.342.796.167
|% 5,95
|
|PETKM
|3,68
|629.423.762
|% 3,66
|
|GARAN
|9,73
|511.828.695
|% 2,53
|
|ASELS
|18,94
|484.461.933
|% 1,77
|
|KRDMD
|2,34
|351.652.760
|% 3,08
|
|THYAO
|12,65
|2.342.796.167
|% 5,95
|
|PETKM
|3,68
|629.423.762
|% 3,66
|
|KRDMD
|2,34
|351.652.760
|% 3,08
|
|YYAPI
|0,48
|43.727.961
|% 4,35
|
|YGYO
|0,49
|42.024.223
|% 4,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3350
|7,3718
|% -0,47
|
|Frank
|5,7489
|5,7835
|% -0,39
|
|Riyal
|1,5254
|1,5330
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.484
|-7,78
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,57
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,53
|62,53
|0,79
|
Seans Raporu
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17:55THYAO
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