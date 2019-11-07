***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar07.11.2019 tarih ve saat 13:57:38'de duyurulan açıklamaya istinaden, Alıcı taraf olarak sehven ICBC Bank yazılmış olup konuya esas Alıcı, yabancı fonu temsilen ICBC Yatırım Türkiye Yatırım A.Ş.'dir. Henüz satış sözleşmesi imzalanmamıştır. Sözleşme koşullarının belirlenmesi için görüşmeler devam etmektedir. Sözleşme imzalandığında gerekli bildirim tarafımıza yapıldığında derhal Kap'a duyuracağımızı başkaca mecralardaki söylentilerin esas alınmaması gerektiğini saygıyla yatırımcılarımıza ve kamuoyuna sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797193BIST