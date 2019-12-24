***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.12.2019 15:59
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.12.2019 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması ile duyurulduğu üzere Yönetim Kurulumuz Genel Kurul'u 30.12.2019 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısına çağırmış olup gündem maddeleri içerisinde Yurt satışının önemli nitelikte işlem olması nedeniyle ayrılma hakkının kullanımın nasıl olacağı detaylı olarak belirtilmiştir. Yapılacak genel kurul toplantısında anılan işlemlerin onaylanmaması halinde gerçekleştirilmiş olan işlemler Şirketimizi herhangi bir kayba uğratmaksızın geri alınacağını pay sahiplerimize ve yatırımcılarımıza saygıyla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804984
BIST
17:01113.283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.108,21
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.395
En Düşük
112.783
17:015,9498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
17:016,6012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0037
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6095
En Düşük
6,5877
17:01285,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,87
|Açılış
|: 285,08
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
285,53
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|FONET
|8,27
|90.166.432
|% 16,97
|
|ISBTR
|25.300,00
|783.701
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.332.923
|% 14,99
|
|SEKFK
|5,24
|5.868.279
|% 14,91
|
|INFO
|4,50
|152.485
|% 12,50
|
|ITTFH
|4,05
|92.079.367
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,14
|1.196
|% -10,00
|
|BMELK
|1,27
|420.087
|% -9,93
|
|UZERB
|2,48
|42.943
|% -8,82
|
|KPHOL
|2,10
|3.027
|% -5,41
|
|THYAO
|14,02
|849.043.685
|% 1,74
|
|HALKB
|5,98
|507.906.172
|% 4,91
|
|PETKM
|3,76
|407.784.929
|% 1,08
|
|IPEKE
|7,98
|398.705.186
|% 1,53
|
|KOZAA
|10,20
|363.953.400
|% 2,20
|
|IHLGM
|1,13
|257.572.422
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,47
|258.068.526
|% -3,29
|
|ZOREN
|1,73
|238.339.177
|% -1,14
|
|GUSGR
|2,23
|272.676.649
|% 5,19
|
|PETKM
|3,76
|407.784.929
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6800
|7,7185
|% 0,04
|
|Frank
|6,0362
|6,0725
|% -0,00
|
|Riyal
|1,5807
|1,5886
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.490
|4,48
|
|Altın Gr.
|285
|285
|0,75
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.927
|9,85
|
|Yarım
|909
|932
|4,76
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,39
|
|Gümüş.Ons
|17,58
|17,61
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,02
|
|B. Petrol
|66,75
|66,75
|0,36
|