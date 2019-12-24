***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 04.12.2019 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması ile duyurulduğu üzere Yönetim Kurulumuz Genel Kurul'u 30.12.2019 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısına çağırmış olup gündem maddeleri içerisinde Yurt satışının önemli nitelikte işlem olması nedeniyle ayrılma hakkının kullanımın nasıl olacağı detaylı olarak belirtilmiştir. Yapılacak genel kurul toplantısında anılan işlemlerin onaylanmaması halinde gerçekleştirilmiş olan işlemler Şirketimizi herhangi bir kayba uğratmaksızın geri alınacağını pay sahiplerimize ve yatırımcılarımıza saygıyla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804984BIST