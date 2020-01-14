***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Zincir Yapı A.Ş.'den elde edilen bilgiler doğrultusunda İstanbul Tower 205 projesinin satışına ilişkin olarak taraflar arasında bu aşamada mutabakat sağlanamadığı öğrenilmiş olup, konuya ilişkin herhangi bir gelişme olması durumunda ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli açıklamaların yapılacağını saygıyla kamuoyuna duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812607BIST