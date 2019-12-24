***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
24.12.2019 16:01
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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Türkçe
TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.05.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.05.2019 tarihinde Kap'ta TTK'nın 376. Maddesi kapsamında açıklama yapılmış olmakla birlikte TTK'nın 403.maddesinin 4. ve 5. Fıkraları kapsamında yeniden hazırlanarak Bağımsız Denetim Firması tarafından denetlenmiş 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımızın 18.11.2018 tarihinde KAP'ta ilan edildiği dikkate alınarak,
Özel Durumlar Rehberi'nin 5.8 numaralı bölümü ve II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5. ve 23. Maddeleri çerçevesinde içsel bilgi olarak değerlendirilen bu husus hakkında 6102 SAYILI Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliği'nin Geçici Madde 1 uyarınca "1/2023 tarihine kadar, Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilir." düzenlemesi çerçevesinde Şirketimizin 2018 yılı mali tablolarında yer alan özkaynaklara 55.784.549 TL kur zararının dikkate alınmadığı durumda Şirketin özkaynakların değeri 143.631.016 TL seviyesine gelmekte olup böylelikle sermayenin %50'sinden fazlasının korunduğu tespit edildiği, pay sahiplerimize ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804986
BIST
17:01113.283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.108,21
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.395
En Düşük
112.783
17:015,9501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
17:016,6003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0046
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6095
En Düşük
6,5877
17:01285,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,87
|Açılış
|: 285,08
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
285,53
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|FONET
|8,21
|87.257.014
|% 16,12
|
|ISBTR
|25.300,00
|783.701
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.332.147
|% 14,99
|
|SEKFK
|5,24
|5.856.351
|% 14,91
|
|MNDRS
|1,41
|107.917.070
|% 13,71
|
|ITTFH
|4,05
|91.871.213
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,14
|1.196
|% -10,00
|
|BMELK
|1,27
|420.087
|% -9,93
|
|UZERB
|2,48
|42.943
|% -8,82
|
|KPHOL
|2,10
|3.027
|% -5,41
|
|THYAO
|14,03
|846.761.946
|% 1,81
|
|HALKB
|5,96
|487.505.029
|% 4,56
|
|PETKM
|3,75
|407.365.240
|% 0,81
|
|IPEKE
|8,00
|396.276.321
|% 1,78
|
|KOZAA
|10,22
|362.211.551
|% 2,40
|
|IHLGM
|1,12
|255.959.993
|% -0,88
|
|ALBRK
|1,47
|257.083.177
|% -3,29
|
|ZOREN
|1,73
|238.222.540
|% -1,14
|
|GUSGR
|2,22
|272.226.888
|% 4,72
|
|PETKM
|3,75
|407.365.240
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6789
|7,7174
|% 0,02
|
|Frank
|6,0345
|6,0709
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5806
|1,5885
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.491
|4,72
|
|Altın Gr.
|285
|285
|0,88
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.927
|9,85
|
|Yarım
|909
|932
|4,76
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,39
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,61
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,03
|
|B. Petrol
|66,75
|66,75
|0,36
|
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