***YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması









***YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [YKBNK]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi05/11/2018Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin UnvanıYapı ve Kredi Bankası A.Ş.İşlem Göreceği PazarBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıBorçlanma Aracı TürüSermaye Benzeri Borçlanma AracıISIN KoduTRSYKBK92911Nominal Değer (TL)300.000.000Vade Başlangıç Tarihi03/10/2019İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih07/10/2019Vadesi (Gün)3.640İtfa Tarihi20/09/2029İhraç ŞekliNitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790024BIST