***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.347.051 543.881 0 1.340.087 1.360.019 -178.038 1.356.685 1.174.944 -381.624 375.225 16.545.616 0 3.614.081 30.097.927 30.097.927TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 -181.350 0 110.325 0 -62.054 0 0 -133.079 -133.079Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 -181.350 0 110.325 0 -62.054 0 0 -133.079 -133.079Yeni Bakiye4.347.051 543.881 0 1.340.087 1.360.019 -178.038 1.175.335 1.174.944 -271.299 375.225 16.483.562 0 3.614.081 29.964.848 29.964.848Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 485.503 -24.335 6.615 1.432.842 -1.734.904 2.501.771 0 0 3.586.254 6.253.746 6.253.746Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı4.100.000 13.056 0 -29.467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.083.589 4.083.589İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 -6 -6Kar Dağıtımı0 0 0 127.833 0 0 0 0 0 0 3.486.248 0 -3.614.081 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 127.833 0 0 0 0 0 0 3.486.248 0 -3.614.081 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler8.447.051 556.937 0 1.438.453 1.845.522 -202.373 1.181.950 2.607.786 -2.006.203 2.876.996 19.969.804 0 3.586.254 40.302.177 40.302.177Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler8.447.051 556.937 0 1.438.556 1.845.522 -218.070 1.177.534 2.067.517 -1.748.010 799.334 19.969.702 0 4.667.426 39.003.499 39.003.499TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye8.447.051 556.937 0 1.438.556 1.845.522 -218.070 1.177.534 2.067.517 -1.748.010 799.334 19.969.702 0 4.667.426 39.003.499 39.003.499Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 12.893 -19.290 10.247 140.977 606.831 -2.887.680 0 0 3.336.740 1.200.718 1.200.718Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 3.124 0 0 0 0 0 0 -362 0 0 2.762 2.762Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.667.426 0 -4.667.426 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.667.426 0 -4.667.426 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler8.447.051 556.937 0 1.441.680 1.858.415 -237.360 1.187.781 2.208.494 -1.141.179 -2.088.346 24.636.766 0 3.336.740 40.206.979 40.206.979Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER238.984.196 372.089.303 611.073.499 216.249.011 356.444.036 572.693.047GARANTİ VE KEFALETLER3.1.2,1 27.676.145 61.529.006 89.205.151 26.421.786 59.852.965 86.274.751Teminat Mektupları3.1.2,2 27.430.633 41.599.601 69.030.234 26.251.027 41.182.795 67.433.822Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler403.245 594.297 997.542 562.791 1.240.942 1.803.733Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler4.250.981 41.005.304 45.256.285 3.909.134 39.941.853 43.850.987Diğer Teminat Mektupları22.776.407 0 22.776.407 21.779.102 0 21.779.102Banka Kredileri0 127.371 127.371 0 200.915 200.915İthalat Kabul Kredileri0 127.371 127.371 0 200.915 200.915Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler135.882 11.962.931 12.098.813 152.733 10.564.051 10.716.784Belgeli Akreditifler135.882 11.962.931 12.098.813 152.733 10.564.051 10.716.784Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden109.630 3.667.608 3.777.238 18.026 3.997.024 4.015.050Diğer Kefaletlerimizden0 4.171.495 4.171.495 0 3.908.180 3.908.180TAAHHÜTLER3.1.1 67.512.403 27.796.101 95.308.504 57.594.918 27.384.129 84.979.047Cayılamaz Taahhütler66.324.302 11.943.127 78.267.429 56.759.355 9.049.492 65.808.847Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri5.425.763 10.581.200 16.006.963 1.969.620 6.371.281 8.340.901Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri11.762.928 1.120.680 12.883.608 10.167.781 2.192.840 12.360.621Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.365.396 0 3.365.396 2.990.824 0 2.990.824İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri5.358 0 5.358 4.551 0 4.551Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri38.585.695 0 38.585.695 35.189.895 0 35.189.895Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri28.319 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler7.150.843 241.247 7.392.090 6.409.174 485.371 6.894.545Cayılabilir Taahhütler1.188.101 15.852.974 17.041.075 835.563 18.334.637 19.170.200Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri1.188.101 15.852.974 17.041.075 835.563 18.334.637 19.170.200Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR143.795.648 282.764.196 426.559.844 132.232.307 269.206.942 401.439.249Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar48.622.148 51.939.141 100.561.289 48.402.801 48.037.678 96.440.479Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler870.141 2.762.468 3.632.609 270.141 3.175.835 3.445.976Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler47.752.007 49.176.673 96.928.680 48.132.660 44.861.843 92.994.503Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler95.173.500 230.825.055 325.998.555 83.829.506 221.169.264 304.998.770Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri7.236.805 8.916.445 16.153.250 8.116.786 10.730.591 18.847.377Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.743.689 4.419.181 8.162.870 3.821.115 5.862.521 9.683.636Vadeli Döviz Satım İşlemleri3.493.116 4.497.264 7.990.380 4.295.671 4.868.070 9.163.741Para ve Faiz Swap İşlemleri83.168.723 181.562.997 264.731.720 69.858.272 174.331.835 244.190.107Swap Para Alım İşlemleri14.209.547 64.188.277 78.397.824 15.558.017 63.616.649 79.174.666Swap Para Satım İşlemleri42.507.176 36.745.506 79.252.682 47.018.255 34.011.042 81.029.297Swap Faiz Alım İşlemleri13.226.000 40.314.607 53.540.607 3.641.000 38.352.072 41.993.072Swap Faiz Satım İşlemleri13.226.000 40.314.607 53.540.607 3.641.000 38.352.072 41.993.072Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları3.762.844 9.129.162 12.892.006 5.034.420 12.244.720 17.279.140Para Alım Opsiyonları1.345.476 3.235.472 4.580.948 1.735.423 5.022.695 6.758.118Para Satım Opsiyonları2.017.368 2.663.716 4.681.084 2.998.997 3.709.657 6.708.654Faiz Alım Opsiyonları200.000 2.322.075 2.522.075 150.000 2.325.046 2.475.046Faiz Satım Opsiyonları200.000 907.899 1.107.899 150.000 1.187.322 1.337.322Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri185.128 164.425 349.553 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 164.425 164.425 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri185.128 0 185.128 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer820.000 31.052.026 31.872.026 820.028 23.862.118 24.682.146EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER5.811.690.121 1.666.844.529 7.478.534.650 3.144.563.530 655.742.081 3.800.305.611EMANET KIYMETLER398.531.995 572.215.328 970.747.323 357.170.276 530.118.288 887.288.564Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler375.863.482 571.565.925 947.429.407 333.178.706 529.517.839 862.696.545Tahsile Alınan Çekler16.544.417 42.369 16.586.786 18.324.311 55.419 18.379.730Tahsile Alınan Ticari Senetler6.065.952 523.599 6.589.551 5.609.115 464.462 6.073.577Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 66.432 66.432 0 64.289 64.289İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler58.144 17.003 75.147 58.144 16.279 74.423Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER5.386.527.117 1.083.512.241 6.470.039.358 2.767.738.690 115.746.850 2.883.485.540Menkul Kıymetler815.530 628 816.158 249.891 583 250.474Teminat Senetleri892.393 284.928 1.177.321 1.144.853 316.775 1.461.628Emtia15.997 0 15.997 17.430 0 17.430Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul5.175.791.362 1.040.123.673 6.215.915.035 2.589.950.921 92.780.033 2.682.730.954Diğer Rehinli Kıymetler209.011.835 43.092.904 252.104.739 176.375.595 22.640.019 199.015.614Rehinli Kıymet Alanlar0 10.108 10.108 0 9.440 9.440KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER26.631.009 11.116.960 37.747.969 19.654.564 9.876.943 29.531.507BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI6.050.674.317 2.038.933.832 8.089.608.149 3.360.812.541 1.012.186.117 4.372.998.658Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı9.904.373 6.108.341Alınan Faizler24.686.935 18.743.011Ödenen Faizler-16.421.481 -12.171.666Alınan Temettüler191.782 65.066Alınan Ücret ve Komisyonlar5.165.259 3.851.528Elde Edilen Diğer Kazançlar1.631.597 496.053Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.187.125 1.036.871Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-4.422.962 -3.777.505Ödenen Vergiler-1.555.995 -392.509Diğer-557.887 -1.742.508Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-635.696 -1.953.472Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-403.022 -282.523Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-4.805.961 -982.186Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-10.689.288 -40.330.754Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-5.660.016 -8.110.896Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-5.313.690 -374.252Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)14.004.567 41.599.915Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)4.005.051 3.606.150Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.599.459 7.865.838Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)6.627.204 -4.944.764Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı9.268.677 4.154.869YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-4.503.516 -3.628.883İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-680.417 -505.254Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller212.380 200.601Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-9.172.023 -6.715.618Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar8.333.379 6.201.447Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-3.301.123 -3.621.570Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar104.288 811.511Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit2.795.698 12.941.782Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit15.118.103 14.646.847Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-12.023.143 -5.544.561İhraç Edilen Sermaye Araçları0 4.083.589Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-299.262 -244.093Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.889.549 8.157.616Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)9.450.408 21.625.384Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar42.821.748 21.589.701Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar52.272.156 43.215.085Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)3.336.740 3.586.254DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-2.136.022 2.667.492Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.850 467.783Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)14.495 545.509Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-24.730 -31.199Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları10.247 6.615Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.838 -53.142Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-2.139.872 2.199.709Yabancı Para Çevrim Farkları140.977 1.432.842Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri777.989 -2.224.236Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-3.637.604 4.221.354Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-64.550 -1.013.954Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıNakit Değerler ve Merkez Bankası3.841.622 40.650.085 44.491.707 16.756.292 38.758.602 55.514.894Bankalar1.4 2.221.227 20.535.145 22.756.372 19.297 1.658.987 1.678.284Para Piyasalarından Alacaklar1.999.897 407.903 2.407.800 104.913 12.056 116.969Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-12.930 -91.126 -104.056 -22.961 -43.910 -66.871Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.2 310.079 320.257 630.336 20.253 221.178 241.431Devlet Borçlanma Senetleri128.719 83.961 212.680 17.686 50.656 68.342Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler174.199 236.296 410.495 0 170.522 170.522Diğer Finansal Varlıklar7.161 0 7.161 2.567 0 2.567Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.5,1.6 22.481.391 3.787.687 26.269.078 22.798.520 3.861.979 26.660.499Devlet Borçlanma Senetleri22.470.352 1.793.123 24.263.475 22.790.241 2.028.211 24.818.452Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler11.039 2.398 13.437 8.279 2.338 10.617Diğer Finansal Varlıklar0 1.992.166 1.992.166 0 1.831.430 1.831.430Türev Finansal Varlıklar1.3 4.003.303 1.140.956 5.144.259 7.970.952 989.168 8.960.120Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı3.417.949 1.125.803 4.543.752 5.101.599 689.435 5.791.034Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı585.354 15.153 600.507 2.869.353 299.733 3.169.086İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)146.880.055 95.445.058 242.325.113 135.439.728 97.535.290 232.975.018Krediler1.7 142.515.101 89.207.598 231.722.699 132.642.405 92.293.060 224.935.465Kiralama İşlemlerinden Alacaklar1.12 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları81.472 0 81.472 95.337 0 95.337İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar1.8 16.349.275 9.771.707 26.120.982 12.933.751 8.741.415 21.675.166Devlet Borçlanma Senetleri16.020.916 9.771.707 25.792.623 12.933.751 8.741.415 21.675.166Diğer Finansal Varlıklar328.359 0 328.359 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-12.065.793 -3.534.247 -15.600.040 -10.231.765 -3.499.185 -13.730.950SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)1.15 335.428 0 335.428 288.349 0 288.349Satış Amaçlı335.428 0 335.428 288.349 0 288.349Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.9 3.451.845 3.908.893 7.360.738 3.144.898 3.645.062 6.789.960İştirakler (Net)6.101 843.040 849.141 6.101 784.140 790.241Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler6.101 843.040 849.141 6.101 784.140 790.241Bağlı Ortaklıklar (Net)1.10 3.424.664 3.065.853 6.490.517 3.117.632 2.860.922 5.978.554Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar3.417.364 3.065.853 6.483.217 3.110.332 2.860.922 5.971.254Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar7.300 0 7.300 7.300 0 7.300Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)1.11 21.080 0 21.080 21.165 0 21.165Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler21.080 0 21.080 21.165 0 21.165MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)4.266.286 0 4.266.286 3.270.211 0 3.270.211MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.806.172 0 1.806.172 1.749.439 0 1.749.439Şerefiye979.493 0 979.493 979.493 0 979.493Diğer826.679 0 826.679 769.946 0 769.946YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)1.13 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI1.14 1.900.517 0 1.900.517 569.635 0 569.635DİĞER AKTİFLER (Net)1.16 2.927.003 10.766.056 13.693.059 2.905.219 6.390.434 9.295.653VARLIKLAR TOPLAMI196.411.895 176.870.914 373.282.809 195.014.745 153.028.846 348.043.591YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT2.1 94.107.101 116.836.600 210.943.701 92.782.018 109.767.118 202.549.136ALINAN KREDİLER2.3.1 434.747 36.428.019 36.862.766 271.691 37.077.647 37.349.338PARA PİYASALARINA BORÇLAR92.266 1.155.078 1.247.344 330.175 1.215.446 1.545.621İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)2.3.4 4.967.794 17.273.368 22.241.162 2.678.882 13.706.130 16.385.012Bonolar2.3.4 3.224.418 0 3.224.418 1.373.498 0 1.373.498Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller1.743.376 17.273.368 19.016.744 1.305.384 13.706.130 15.011.514FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.3.3 361.195 11.388.031 11.749.226 330.910 7.634.494 7.965.404TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.2 6.019.316 2.223.743 8.243.059 6.388.957 892.348 7.281.305Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı3.585.713 1.798.741 5.384.454 5.846.062 823.837 6.669.899Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı2.433.603 425.002 2.858.605 542.895 68.511 611.406FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)2.5 879.595 8.780 888.375 0 219 219KARŞILIKLAR2.6 3.302.194 220.251 3.522.445 3.000.839 306.818 3.307.657Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı2.6.1 687.827 0 687.827 658.112 0 658.112Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar2.6.3 2.614.367 220.251 2.834.618 2.342.727 306.818 2.649.545CARİ VERGİ BORCU2.7 1.113.620 0 1.113.620 1.091.311 0 1.091.311ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)2.8 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.9 531.463 16.982.112 17.513.575 0 13.557.153 13.557.153Krediler0 4.861.134 4.861.134 0 5.574.724 5.574.724Diğer Borçlanma Araçları531.463 12.120.978 12.652.441 0 7.982.429 7.982.429DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER2.4 16.743.007 2.007.550 18.750.557 14.829.942 3.177.994 18.007.936ÖZKAYNAKLAR2.10 38.101.352 2.105.627 40.206.979 36.539.132 2.464.367 39.003.499Ödenmiş Sermaye8.447.051 0 8.447.051 8.447.051 0 8.447.051Sermaye Yedekleri1.998.617 0 1.998.617 1.995.493 0 1.995.493Hisse Senedi İhraç Primleri556.937 0 556.937 556.937 0 556.937Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.441.680 0 1.441.680 1.438.556 0 1.438.556Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.372.280 436.556 2.808.836 2.369.395 435.591 2.804.986Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-2.690.102 1.669.071 -1.021.031 -909.935 2.028.776 1.118.841Kar Yedekleri24.636.766 0 24.636.766 19.969.702 0 19.969.702Yasal Yedekler1.102.781 0 1.102.781 869.410 0 869.410Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler23.533.272 0 23.533.272 19.099.217 0 19.099.217Diğer Kar Yedekleri713 0 713 1.075 0 1.075Kar veya Zarar3.336.740 0 3.336.740 4.667.426 0 4.667.426Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı3.336.740 0 3.336.740 4.667.426 0 4.667.426Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI166.653.650 206.629.159 373.282.809 158.243.857 189.799.734 348.043.591Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ4.1 27.732.622 22.840.497 9.159.273 9.456.240Kredilerden Alınan Faizler4.1.1 21.775.019 18.139.937 7.247.509 7.170.493Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler370.562 285.863 108.181 108.885Bankalardan Alınan Faizler4.1.2 682.922 462.155 212.561 165.214Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler422.329 30.248 52.573 7.738Menkul Değerlerden Alınan Faizler4.1.3 4.465.594 3.920.873 1.534.944 2.003.687Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar9.782 9.663 6.706 2.457Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.624.704 2.561.123 849.675 1.256.731İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.831.108 1.350.087 678.563 744.499Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri16.196 1.421 3.505 223FAİZ GİDERLERİ (-)4.2 -16.680.147 -12.821.575 -5.332.305 -5.312.934Mevduata Verilen Faizler4.2.4 -12.538.346 -9.249.230 -3.901.463 -3.787.450Kullanılan Kredilere Verilen Faizler4.2.1 -2.472.770 -1.731.086 -858.738 -769.183Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-159.556 -715.329 -51.696 -252.310İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler4.2.3 -1.336.568 -1.054.705 -477.660 -477.589Kiralama Faiz Giderleri-125.071 -18 -42.265 -12Diğer Faiz Giderleri-47.836 -71.207 -483 -26.390NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ11.052.475 10.018.922 3.826.968 4.143.306NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ3.774.186 2.956.868 1.284.800 977.425Alınan Ücret ve Komisyonlar5.165.259 3.851.528 1.789.592 1.348.560Gayri Nakdi Kredilerden809.548 544.666 285.687 206.095Diğer4.355.711 3.306.862 1.503.905 1.142.465Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.391.073 -894.660 -504.792 -371.135Gayri Nakdi Kredilere-244 -176 -85 -72Diğer-1.390.829 -894.484 -504.707 -371.063TEMETTÜ GELİRLERİ8.636 4.863 323 667TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)4.3 -1.544.173 -553.219 -761.090 198.142Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)222.703 124.240 95.692 43.316Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)4.5 -1.103.864 13.466.203 -1.548.490 10.054.344Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-663.012 -14.143.662 691.708 -9.899.518DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4.6 966.149 1.071.856 243.342 285.648FAALİYET BRÜT KÂRI14.257.273 13.499.290 4.594.343 5.605.188BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )4.4 -5.606.290 -4.382.739 -1.825.375 -2.374.157DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )4.4 -296.076 -855.759 -79.319 -516.246PERSONEL GİDERLERİ (-)4.8 -2.318.749 -2.094.619 -795.950 -810.034DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)4.7 -2.652.659 -2.342.359 -872.073 -781.203NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.383.499 3.823.814 1.021.626 1.123.548BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)602.701 615.299 180.471 233.033NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.8 3.986.200 4.439.113 1.202.097 1.356.581SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)4.9 -649.460 -852.859 -226.304 -241.559Cari Vergi Karşılığı-1.333.187 -16.017 -628.682 116.959Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -836.842 0 -358.518Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi683.727 0 402.378 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)3.336.740 3.586.254 975.793 1.115.022DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI4.10 3.336.740 3.586.254 975.793 1.115.022Grubun Karı (Zararı)3.336.740 3.586.254 975.793 1.115.022Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00400000 0,00620000 0,00120000 0,00190000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796425BIST