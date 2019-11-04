***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.347.051 543.881 1.329.747 1.381.028 -184.484 25.785 1.144.663 -410.701 117.925 16.552.355 1.639.954 3.614.081 30.101.285 541 30.101.826TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler110.325 -243.404 -133.079 -133.079Hataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi110.325 -243.404 -133.079 -133.079Yeni Bakiye4.347.051 543.881 1.329.747 1.381.028 -184.484 25.785 1.144.663 -300.376 117.925 16.308.951 1.639.954 3.614.081 29.968.206 541 29.968.747Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)485.503 -24.824 1.856 1.432.842 -1.729.767 2.501.771 3.586.254 6.253.635 93 6.253.728Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı4.100.000 13.056 -29.467 4.083.589 4.083.589İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-6 -6 -6Kar Dağıtımı127.833 3.486.248 -3.614.081 -42 -42Dağıtılan Temettü-42 -42Yedeklere Aktarılan Tutarlar127.833 3.486.248 -3.614.081 0DiğerDönem Sonu Bakiyeler8.447.051 556.937 1.428.113 1.866.531 -209.308 27.641 2.577.505 -2.030.143 2.619.696 19.795.193 1.639.954 3.586.254 40.305.424 592 40.306.016Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler8.447.051 556.937 1.428.216 1.866.531 -225.129 27.625 2.037.236 -1.776.305 542.034 19.795.091 1.639.954 4.667.426 39.006.667 611 39.007.278TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye8.447.051 556.937 1.428.216 1.866.531 -225.129 27.625 2.037.236 -1.776.305 542.034 19.795.091 1.639.954 4.667.426 39.006.667 611 39.007.278Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.893 -18.942 8.196 140.977 608.687 -2.887.680 3.336.740 1.200.871 98 1.200.969Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)3.124 -362 2.762 2.762Kar Dağıtımı4.667.426 -4.667.426 -50 -50Dağıtılan Temettü-50 -50Yedeklere Aktarılan Tutarlar4.667.426 -4.667.426 0DiğerDönem Sonu Bakiyeler8.447.051 556.937 1.431.340 1.879.424 -244.071 35.821 2.178.213 -1.167.618 -2.345.646 24.462.155 1.639.954 3.336.740 40.210.300 659 40.210.959Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER238.144.822 372.996.558 611.141.380 216.053.385 358.751.820 574.805.205GARANTİ VE KEFALETLER3.1.2.1 27.585.929 61.026.572 88.612.501 26.281.959 59.503.230 85.785.189Teminat Mektupları3.1.2.2 27.340.417 40.843.368 68.183.785 26.111.200 40.357.031 66.468.231Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler403.245 594.297 997.542 562.791 1.240.942 1.803.733Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler4.159.966 40.061.716 44.221.682 3.768.512 38.962.053 42.730.565Diğer Teminat Mektupları22.777.206 187.355 22.964.561 21.779.897 154.036 21.933.933Banka Kredileri0 127.371 127.371 0 200.915 200.915İthalat Kabul Kredileri127.371 127.371 200.915 200.915Diğer Banka Kabulleri0 0Akreditifler135.882 12.216.730 12.352.612 152.733 11.040.080 11.192.813Belgeli Akreditifler135.882 12.216.420 12.352.302 152.733 11.039.517 11.192.250Diğer Akreditifler310 310 563 563Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0Diğer Cirolar0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0Faktoring Garantilerinden0 0Diğer Garantilerimizden109.630 3.667.608 3.777.238 18.026 3.997.024 4.015.050Diğer Kefaletlerimizden4.171.495 4.171.495 3.908.180 3.908.180TAAHHÜTLER3.1.1 67.512.403 28.066.899 95.579.302 57.594.918 27.612.945 85.207.863Cayılamaz Taahhütler66.324.302 11.943.127 78.267.429 56.759.355 9.049.492 65.808.847Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri5.425.763 10.581.200 16.006.963 1.969.620 6.371.281 8.340.901Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri11.762.928 1.120.680 12.883.608 10.167.781 2.192.840 12.360.621Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.365.396 3.365.396 2.990.824 2.990.824İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri5.358 5.358 4.551 4.551Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri38.585.695 38.585.695 35.189.895 35.189.895Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri28.319 28.319 27.510 27.510Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler7.150.843 241.247 7.392.090 6.409.174 485.371 6.894.545Cayılabilir Taahhütler1.188.101 16.123.772 17.311.873 835.563 18.563.453 19.399.016Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri1.188.101 16.027.497 17.215.598 835.563 18.472.473 19.308.036Diğer Cayılabilir Taahhütler96.275 96.275 90.980 90.980TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR143.046.490 283.903.087 426.949.577 132.176.508 271.635.645 403.812.153Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar48.780.782 52.331.064 101.111.846 48.681.680 48.579.047 97.260.727Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler1.028.775 3.154.391 4.183.166 549.020 3.717.204 4.266.224Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler47.752.007 49.176.673 96.928.680 48.132.660 44.861.843 92.994.503Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler94.265.708 231.572.023 325.837.731 83.494.828 223.056.598 306.551.426Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri7.296.354 9.032.325 16.328.679 8.163.952 11.115.016 19.278.968Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.774.301 4.476.354 8.250.655 3.862.433 6.037.224 9.899.657Vadeli Döviz Satım İşlemleri3.522.053 4.555.971 8.078.024 4.301.519 5.077.792 9.379.311Para ve Faiz Swap İşlemleri82.201.382 182.194.085 264.395.467 69.476.428 175.834.744 245.311.172Swap Para Alım İşlemleri14.740.758 63.516.661 78.257.419 15.933.191 63.810.780 79.743.971Swap Para Satım İşlemleri41.008.624 38.048.210 79.056.834 46.261.237 35.319.820 81.581.057Swap Faiz Alım İşlemleri13.226.000 40.314.607 53.540.607 3.641.000 38.352.072 41.993.072Swap Faiz Satım İşlemleri13.226.000 40.314.607 53.540.607 3.641.000 38.352.072 41.993.072Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları3.762.844 9.129.162 12.892.006 5.034.420 12.244.720 17.279.140Para Alım Opsiyonları1.345.476 3.235.472 4.580.948 1.735.423 5.022.695 6.758.118Para Satım Opsiyonları2.017.368 2.663.716 4.681.084 2.998.997 3.709.657 6.708.654Faiz Alım Opsiyonları200.000 2.322.075 2.522.075 150.000 2.325.046 2.475.046Faiz Satım Opsiyonları200.000 907.899 1.107.899 150.000 1.187.322 1.337.322Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0Futures Para İşlemleri185.128 164.425 349.553 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri164.425 164.425 0Futures Para Satım İşlemleri185.128 185.128 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0Diğer820.000 31.052.026 31.872.026 820.028 23.862.118 24.682.146EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER5.819.805.390 1.669.061.374 7.488.866.764 3.150.512.497 658.025.444 3.808.537.941EMANET KIYMETLER406.647.264 573.643.698 980.290.962 363.119.243 531.619.754 894.738.997Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0Emanete Alınan Menkul Değerler383.961.334 572.938.288 956.899.622 339.110.318 530.965.211 870.075.529Tahsile Alınan Çekler16.555.888 51.330 16.607.218 18.335.720 63.956 18.399.676Tahsile Alınan Ticari Senetler6.071.898 570.645 6.642.543 5.615.061 510.019 6.125.080Tahsile Alınan Diğer Kıymetler66.432 66.432 64.289 64.289İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0Diğer Emanet Kıymetler58.144 17.003 75.147 58.144 16.279 74.423Emanet Kıymet Alanlar0 0REHİNLİ KIYMETLER5.386.527.117 1.084.300.716 6.470.827.833 2.767.738.690 116.528.747 2.884.267.437Menkul Kıymetler815.530 628 816.158 249.891 583 250.474Teminat Senetleri892.393 285.194 1.177.587 1.144.853 317.023 1.461.876Emtia15.997 15.997 17.430 17.430Varant0 0Gayrimenkul5.175.791.362 1.040.738.218 6.216.529.580 2.589.950.921 93.382.777 2.683.333.698Diğer Rehinli Kıymetler209.011.835 43.266.568 252.278.403 176.375.595 22.818.924 199.194.519Rehinli Kıymet Alanlar11.116.960 37.747.969 19.654.564 9.876.943 29.531.507BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI6.057.950.212 2.042.057.932 8.100.008.144 3.366.565.882 1.016.777.264 4.383.343.146Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı10.550.141 8.046.903Alınan Faizler26.353.594 19.592.068Ödenen Faizler-17.561.333 -13.518.012Alınan Temettüler15.840 12.753Alınan Ücret ve Komisyonlar5.371.535 4.047.669Elde Edilen Diğer Kazançlar1.973.422 807.598Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.239.918 1.148.464Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-5.107.411 -4.500.922Ödenen Vergiler-1.590.826 -597.269Diğer-144.598 1.054.554Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim4.469.743 -5.416.424Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-352.462 -255.576Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-3.634.705 -2.721.452Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-6.924.203 -49.185.008Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-4.924.448 -13.529.297Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-6.272.334 807.405Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)14.771.208 46.360.973Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)3.761.340 3.631.796Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)2.089.240 8.644.258Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)5.956.107 830.477Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı15.019.884 2.630.479YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-4.499.668 -3.238.893Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-742.001 -526.888Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller213.080 200.601Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-10.306.209 -7.454.968Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar9.477.795 6.916.984Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-3.485.924 -3.951.109Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar343.591 1.576.487FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit536.066 15.698.083Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit15.129.855 17.601.288Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-14.293.496 -5.742.062İhraç Edilen Sermaye Araçları4.083.589Temettü Ödemeleri-50 -42Kiralamaya İlişkin Ödemeler-300.243 -244.690Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi2.043.537 9.152.118Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)13.099.819 24.241.787Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar46.492.483 23.844.278Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar59.592.302 48.086.065Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)3.336.838 3.586.347DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-2.135.869 2.667.381Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.147 462.535Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)14.495 545.509Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-24.285 -31.831Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları10.509 2.379Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.428 -53.522Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-2.138.016 2.204.846Yabancı Para Çevrim Farkları140.977 1.432.842Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri780.468 -2.217.866Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-3.637.604 4.221.354Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-64.550 -1.013.954Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler642.693 -217.530TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.200.969 6.253.728Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)35.588.068 73.488.615 109.076.683 47.957.841 50.343.713 98.301.554Nakit ve Nakit Benzerleri1.1 8.653.829 68.075.228 76.729.057 17.073.953 45.027.781 62.101.734Nakit Değerler ve Merkez Bankası3.841.649 43.047.767 46.889.416 1.5,1.6 22.578.020 3.922.777 26.500.797 22.881.613 4.002.067 26.883.680Devlet Borçlanma Senetleri22.470.352 1.927.883 24.398.235 22.790.241 2.167.987 24.958.228Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler77.416 2.728 80.144 64.144 2.650 66.794Diğer Finansal Varlıklar30.252 1.992.166 2.022.418 27.228 1.831.430 1.858.658Türev Finansal Varlıklar1.3 4.022.889 1.170.353 5.193.242 7.975.297 1.092.687 9.067.984Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı3.437.535 1.155.200 4.592.735 5.105.944 792.954 5.898.898Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı585.354 15.153 600.507 2.869.353 299.733 3.169.086İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)151.744.003 111.474.010 263.218.013 140.831.209 116.899.465 257.730.674Krediler1.7 143.800.898 94.704.315 238.505.213 133.996.637 99.138.357 233.134.994Kiralama İşlemlerinden Alacaklar1.12 2.495.144 8.357.884 10.853.028 2.699.972 10.075.491 12.775.463Faktoring Alacakları1.701.908 1.376.058 3.077.966 1.973.574 1.615.493 3.589.067İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar1.8 16.387.972 10.843.468 27.231.440 12.967.307 9.838.372 22.805.679Devlet Borçlanma Senetleri16.059.613 10.115.670 26.175.283 12.967.307 9.077.343 22.044.650Diğer Finansal Varlıklar328.359 727.798 1.056.157 761.029 761.029Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-12.641.919 -3.807.715 -16.449.634 -10.806.281 -3.768.248 -14.574.529SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)1.15 336.643 9.098 345.741 289.796 8.674 298.470Satış Amaçlı336.643 9.098 345.741 289.796 8.674 298.470Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI316.696 843.040 1.159.736 297.293 784.140 1.081.433İştirakler (Net)1.9 288.316 843.040 1.131.356 268.828 784.140 1.052.968Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler282.215 843.040 1.125.255 262.727 784.140 1.046.867Konsolide Edilmeyenler6.101 6.101 6.101 6.101Bağlı Ortaklıklar (Net)1.10 7.300 0 7.300 7.300 0 7.300Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar7.300 7.300 7.300 7.300Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)1.11 21.080 0 21.080 21.165 0 21.165Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler21.080 21.080 21.165 21.165Konsolide Edilmeyenler0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)4.295.376 43.467 4.338.843 3.293.383 18.792 3.312.175MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.850.461 28.625 1.879.086 1.791.184 25.928 1.817.112Şerefiye979.493 979.493 979.493 979.493Diğer870.968 28.625 899.593 811.691 25.928 837.619YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)1.13 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI10.265 10.265 5.851 3.653 9.504ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI1.14 2.016.002 2.016.002 712.891 712.891DİĞER AKTİFLER (Net)1.16 3.815.189 11.000.526 14.815.715 3.393.959 6.718.482 10.112.441VARLIKLAR TOPLAMI199.962.438 196.897.646 396.860.084 198.573.407 174.802.847 373.376.254YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT2.1 93.953.552 124.534.596 218.488.148 92.742.975 117.548.498 210.291.473ALINAN KREDİLER2.3.1 1.932.773 42.459.715 44.392.488 1.329.596 45.742.406 47.072.002PARA PİYASALARINA BORÇLAR3.036.629 1.225.169 4.261.798 2.205.920 1.314.293 3.520.213İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)2.3.3 5.518.718 20.909.067 26.427.785 3.900.361 17.541.842 21.442.203Bonolar3.775.342 3.775.342 1.373.498 1.373.498Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler3.689.885 3.689.885 3.835.712 3.835.712Tahviller1.743.376 17.219.182 18.962.558 2.526.863 13.706.130 16.232.993FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0Diğer0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.3.4 361.195 11.388.031 11.749.226 330.910 7.634.494 7.965.404TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.2 5.965.147 2.242.864 8.208.011 6.383.398 904.351 7.287.749Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı3.531.544 1.817.862 5.349.406 5.840.503 835.840 6.676.343Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı2.433.603 425.002 2.858.605 542.895 68.511 611.406FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)2.5 883.663 34.845 918.508 0KARŞILIKLAR2.6 3.381.165 261.328 3.642.493 3.114.494 344.691 3.459.185Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Karşılığı2.6.1 711.006 2.180 713.186 680.071 2.197 682.268Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0Diğer Karşılıklar2.6.3 2.670.159 259.148 2.929.307 2.434.423 342.494 2.776.917CARİ VERGİ BORCU2.7 1.159.864 1.333 1.161.197 1.121.246 1.186 1.122.432ERTELENMİŞ VERGİ BORCU19.377 7.504 26.881 2.401 8.265 10.666SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.9 531.463 16.982.112 17.513.575 0 13.557.153 13.557.153Krediler4.861.134 4.861.134 5.574.724 5.574.724Diğer Borçlanma Araçları531.463 12.120.978 12.652.441 7.982.429 7.982.429DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER2.4 17.190.173 2.668.842 19.859.015 15.046.590 3.593.906 18.640.496ÖZKAYNAKLAR2.10 40.812.482 -601.523 40.210.959 39.109.703 -102.425 39.007.278Ödenmiş Sermaye8.447.051 8.447.051 8.447.051 8.447.051Sermaye Yedekleri1.988.277 0 1.988.277 1.985.153 0 1.985.153Hisse Senedi İhraç Primleri556.937 556.937 556.937 556.937Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.431.340 1.431.340 1.428.216 1.428.216Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.663.859 7.315 1.671.174 -68.333 802.965Kar Yedekleri24.503.562 -41.407 24.462.155 19.836.498 -41.407 19.795.091Yasal Yedekler1.102.781 1.102.781 869.410 869.410Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler23.393.329 -41.407 23.351.922 18.959.274 -41.407 18.917.867Diğer Kar Yedekleri7.452 7.452 7.814 7.814Kar veya Zarar4.976.694 0 4.976.694 6.307.380 0 6.307.380Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.639.954 1.639.954 1.639.954 1.639.954Dönem Net Kâr veya Zararı3.336.740 3.336.740 4.667.426 4.667.426Azınlık Payları659 659 611 611YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI174.746.201 222.113.883 396.860.084 165.287.594 208.088.660 373.376.254Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ4.1 29.407.653 24.489.639 9.717.137 10.134.607Kredilerden Alınan Faizler4.1.1 22.219.581 18.648.111 7.397.303 7.385.634Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler370.562 285.863 108.181 108.885Bankalardan Alınan Faizler4.1.2 811.860 553.358 281.732 210.748Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler422.925 30.857 52.993 8.276Menkul Değerlerden Alınan Faizler4.1.3 4.502.684 3.945.691 1.547.360 2.010.896Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar9.782 9.663 6.706 2.457Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.642.935 2.568.087 854.862 1.257.000İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.849.967 1.367.941 685.792 751.439Finansal Kiralama Faiz Gelirleri709.058 698.974 216.572 273.381Diğer Faiz Gelirleri370.983 326.785 112.996 136.787FAİZ GİDERLERİ (-)4.2 -17.802.996 -14.124.548 -5.638.254 -5.823.144Mevduata Verilen Faizler4.2.4 -12.610.647 -9.263.816 -3.925.191 -3.784.497Kullanılan Kredilere Verilen Faizler4.2.1 -2.347.169 -1.844.334 -805.613 -798.351Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-559.286 -1.071.065 -156.856 -399.706İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler4.2.3 -2.083.669 -1.625.346 -698.322 -716.987Kiralama Faiz Giderleri-126.261 -42.154Diğer Faiz Giderleri-75.964 -319.987 -10.118 -123.603NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ11.604.657 10.365.091 4.078.883 4.311.463NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ3.942.165 3.120.829 1.346.871 1.035.780Alınan Ücret ve Komisyonlar5.371.535 4.047.669 1.861.803 1.422.232Gayri Nakdi Kredilerden818.141 553.617 289.578 209.742Diğer4.553.394 3.494.052 1.572.225 1.212.490Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.429.370 -926.840 -514.932 -386.452Gayri Nakdi Kredilere-23.167 -20.042 -7.477 -6.800Diğer-1.406.203 -906.798 -507.455 -379.652TEMETTÜ GELİRLERİ15.840 12.753 326 719TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)4.3 -1.191.966 -57.643 -742.634 389.448Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)228.190 127.263 97.010 -229.017Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)4.4 -567.575 13.742.363 -1.405.733 10.353.926Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-852.581 -13.927.269 566.089 -9.735.461DİĞER FAALİYET GELİRLERİ1.004.690 1.092.331 252.899 288.159FAALİYET BRÜT KÂRI15.375.386 14.533.361 4.936.345 6.025.569BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )4.5 -5.722.017 -4.469.945 -1.854.130 -2.428.573DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )4.5 -299.298 -870.403 -78.930 -526.963PERSONEL GİDERLERİ (-)4.8 -2.497.191 -2.242.768 -853.757 -862.156DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)4.7 -2.787.582 -2.443.295 -925.690 -820.419NET FAALİYET KARI (ZARARI)4.069.298 4.506.950 1.223.838 1.387.458BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)68.211 83.930 22.066 30.915NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.8 4.137.509 4.590.880 1.245.904 1.418.373SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)4.9 -800.671 -1.004.533 -270.082 -303.317Cari Vergi Karşılığı-1.443.446 -264.392 -656.744 -23.539Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-740.141 -279.778Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi642.775 386.662SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)3.336.838 3.586.347 975.822 1.115.056DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI4.10 3.336.838 3.586.347 975.822 1.115.056Grubun Karı (Zararı)3.336.740 3.586.254 975.793 1.115.022Azınlık Payları Karı (Zararı)98 93 29 34Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse başına kar(zarar) 0,00400000 0,00620000 0,00120000 0,00190000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796424BIST