***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
04.11.2019 18:12
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
4.347.051 543.881 1.329.747 1.381.028 -184.484 25.785 1.144.663 -410.701 117.925 16.552.355 1.639.954 3.614.081 30.101.285 541 30.101.826
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
110.325 -243.404 -133.079 -133.079
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
110.325 -243.404 -133.079 -133.079
Yeni Bakiye
4.347.051 543.881 1.329.747 1.381.028 -184.484 25.785 1.144.663 -300.376 117.925 16.308.951 1.639.954 3.614.081 29.968.206 541 29.968.747
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
485.503 -24.824 1.856 1.432.842 -1.729.767 2.501.771 3.586.254 6.253.635 93 6.253.728
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
4.100.000 13.056 -29.467 4.083.589 4.083.589
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-6 -6 -6
Kar Dağıtımı
127.833 3.486.248 -3.614.081 -42 -42
Dağıtılan Temettü
-42 -42
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
127.833 3.486.248 -3.614.081 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.428.113 1.866.531 -209.308 27.641 2.577.505 -2.030.143 2.619.696 19.795.193 1.639.954 3.586.254 40.305.424 592 40.306.016
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.428.216 1.866.531 -225.129 27.625 2.037.236 -1.776.305 542.034 19.795.091 1.639.954 4.667.426 39.006.667 611 39.007.278
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 1.428.216 1.866.531 -225.129 27.625 2.037.236 -1.776.305 542.034 19.795.091 1.639.954 4.667.426 39.006.667 611 39.007.278
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.893 -18.942 8.196 140.977 608.687 -2.887.680 3.336.740 1.200.871 98 1.200.969
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.124 -362 2.762 2.762
Kar Dağıtımı
4.667.426 -4.667.426 -50 -50
Dağıtılan Temettü
-50 -50
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4.667.426 -4.667.426 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.431.340 1.879.424 -244.071 35.821 2.178.213 -1.167.618 -2.345.646 24.462.155 1.639.954 3.336.740 40.210.300 659 40.210.959
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
238.144.822 372.996.558 611.141.380 216.053.385 358.751.820 574.805.205
GARANTİ VE KEFALETLER
3.1.2.1 27.585.929 61.026.572 88.612.501 26.281.959 59.503.230 85.785.189
Teminat Mektupları
3.1.2.2 27.340.417 40.843.368 68.183.785 26.111.200 40.357.031 66.468.231
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
403.245 594.297 997.542 562.791 1.240.942 1.803.733
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
4.159.966 40.061.716 44.221.682 3.768.512 38.962.053 42.730.565
Diğer Teminat Mektupları
22.777.206 187.355 22.964.561 21.779.897 154.036 21.933.933
Banka Kredileri
0 127.371 127.371 0 200.915 200.915
İthalat Kabul Kredileri
127.371 127.371 200.915 200.915
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
135.882 12.216.730 12.352.612 152.733 11.040.080 11.192.813
Belgeli Akreditifler
135.882 12.216.420 12.352.302 152.733 11.039.517 11.192.250
Diğer Akreditifler
310 310 563 563
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0
Diğer Garantilerimizden
109.630 3.667.608 3.777.238 18.026 3.997.024 4.015.050
Diğer Kefaletlerimizden
4.171.495 4.171.495 3.908.180 3.908.180
TAAHHÜTLER
3.1.1 67.512.403 28.066.899 95.579.302 57.594.918 27.612.945 85.207.863
Cayılamaz Taahhütler
66.324.302 11.943.127 78.267.429 56.759.355 9.049.492 65.808.847
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
5.425.763 10.581.200 16.006.963 1.969.620 6.371.281 8.340.901
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
11.762.928 1.120.680 12.883.608 10.167.781 2.192.840 12.360.621
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.365.396 3.365.396 2.990.824 2.990.824
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
5.358 5.358 4.551 4.551
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
38.585.695 38.585.695 35.189.895 35.189.895
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
28.319 28.319 27.510 27.510
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
7.150.843 241.247 7.392.090 6.409.174 485.371 6.894.545
Cayılabilir Taahhütler
1.188.101 16.123.772 17.311.873 835.563 18.563.453 19.399.016
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.188.101 16.027.497 17.215.598 835.563 18.472.473 19.308.036
Diğer Cayılabilir Taahhütler
96.275 96.275 90.980 90.980
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
143.046.490 283.903.087 426.949.577 132.176.508 271.635.645 403.812.153
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
48.780.782 52.331.064 101.111.846 48.681.680 48.579.047 97.260.727
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.028.775 3.154.391 4.183.166 549.020 3.717.204 4.266.224
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
47.752.007 49.176.673 96.928.680 48.132.660 44.861.843 92.994.503
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
94.265.708 231.572.023 325.837.731 83.494.828 223.056.598 306.551.426
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
7.296.354 9.032.325 16.328.679 8.163.952 11.115.016 19.278.968
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.774.301 4.476.354 8.250.655 3.862.433 6.037.224 9.899.657
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.522.053 4.555.971 8.078.024 4.301.519 5.077.792 9.379.311
Para ve Faiz Swap İşlemleri
82.201.382 182.194.085 264.395.467 69.476.428 175.834.744 245.311.172
Swap Para Alım İşlemleri
14.740.758 63.516.661 78.257.419 15.933.191 63.810.780 79.743.971
Swap Para Satım İşlemleri
41.008.624 38.048.210 79.056.834 46.261.237 35.319.820 81.581.057
Swap Faiz Alım İşlemleri
13.226.000 40.314.607 53.540.607 3.641.000 38.352.072 41.993.072
Swap Faiz Satım İşlemleri
13.226.000 40.314.607 53.540.607 3.641.000 38.352.072 41.993.072
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.762.844 9.129.162 12.892.006 5.034.420 12.244.720 17.279.140
Para Alım Opsiyonları
1.345.476 3.235.472 4.580.948 1.735.423 5.022.695 6.758.118
Para Satım Opsiyonları
2.017.368 2.663.716 4.681.084 2.998.997 3.709.657 6.708.654
Faiz Alım Opsiyonları
200.000 2.322.075 2.522.075 150.000 2.325.046 2.475.046
Faiz Satım Opsiyonları
200.000 907.899 1.107.899 150.000 1.187.322 1.337.322
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0
Futures Para İşlemleri
185.128 164.425 349.553 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
164.425 164.425 0
Futures Para Satım İşlemleri
185.128 185.128 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0
Diğer
820.000 31.052.026 31.872.026 820.028 23.862.118 24.682.146
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
5.819.805.390 1.669.061.374 7.488.866.764 3.150.512.497 658.025.444 3.808.537.941
EMANET KIYMETLER
406.647.264 573.643.698 980.290.962 363.119.243 531.619.754 894.738.997
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
383.961.334 572.938.288 956.899.622 339.110.318 530.965.211 870.075.529
Tahsile Alınan Çekler
16.555.888 51.330 16.607.218 18.335.720 63.956 18.399.676
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.071.898 570.645 6.642.543 5.615.061 510.019 6.125.080
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
66.432 66.432 64.289 64.289
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
58.144 17.003 75.147 58.144 16.279 74.423
Emanet Kıymet Alanlar
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
5.386.527.117 1.084.300.716 6.470.827.833 2.767.738.690 116.528.747 2.884.267.437
Menkul Kıymetler
815.530 628 816.158 249.891 583 250.474
Teminat Senetleri
892.393 285.194 1.177.587 1.144.853 317.023 1.461.876
Emtia
15.997 15.997 17.430 17.430
Varant
0 0
Gayrimenkul
5.175.791.362 1.040.738.218 6.216.529.580 2.589.950.921 93.382.777 2.683.333.698
Diğer Rehinli Kıymetler
209.011.835 43.266.568 252.278.403 176.375.595 22.818.924 199.194.519
Rehinli Kıymet Alanlar
11.116.960 37.747.969 19.654.564 9.876.943 29.531.507
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
6.057.950.212 2.042.057.932 8.100.008.144 3.366.565.882 1.016.777.264 4.383.343.146
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
10.550.141 8.046.903
Alınan Faizler
26.353.594 19.592.068
Ödenen Faizler
-17.561.333 -13.518.012
Alınan Temettüler
15.840 12.753
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.371.535 4.047.669
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.973.422 807.598
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.239.918 1.148.464
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-5.107.411 -4.500.922
Ödenen Vergiler
-1.590.826 -597.269
Diğer
-144.598 1.054.554
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.469.743 -5.416.424
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-352.462 -255.576
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-3.634.705 -2.721.452
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-6.924.203 -49.185.008
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.924.448 -13.529.297
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-6.272.334 807.405
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
14.771.208 46.360.973
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
3.761.340 3.631.796
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.089.240 8.644.258
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.956.107 830.477
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
15.019.884 2.630.479
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.499.668 -3.238.893
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-742.001 -526.888
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
213.080 200.601
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-10.306.209 -7.454.968
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.477.795 6.916.984
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.485.924 -3.951.109
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
343.591 1.576.487
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
536.066 15.698.083
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
15.129.855 17.601.288
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-14.293.496 -5.742.062
İhraç Edilen Sermaye Araçları
4.083.589
Temettü Ödemeleri
-50 -42
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-300.243 -244.690
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.043.537 9.152.118
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
13.099.819 24.241.787
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
46.492.483 23.844.278
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
59.592.302 48.086.065
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.336.838 3.586.347
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-2.135.869 2.667.381
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.147 462.535
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14.495 545.509
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.285 -31.831
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
10.509 2.379
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.428 -53.522
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.138.016 2.204.846
Yabancı Para Çevrim Farkları
140.977 1.432.842
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
780.468 -2.217.866
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-3.637.604 4.221.354
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-64.550 -1.013.954
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
642.693 -217.530
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.200.969 6.253.728
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
35.588.068 73.488.615 109.076.683 47.957.841 50.343.713 98.301.554
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.1 8.653.829 68.075.228 76.729.057 17.073.953 45.027.781 62.101.734
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
3.841.649 43.047.767 46.889.416 1.5,1.6 22.578.020 3.922.777 26.500.797 22.881.613 4.002.067 26.883.680
Devlet Borçlanma Senetleri
22.470.352 1.927.883 24.398.235 22.790.241 2.167.987 24.958.228
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
77.416 2.728 80.144 64.144 2.650 66.794
Diğer Finansal Varlıklar
30.252 1.992.166 2.022.418 27.228 1.831.430 1.858.658
Türev Finansal Varlıklar
1.3 4.022.889 1.170.353 5.193.242 7.975.297 1.092.687 9.067.984
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.437.535 1.155.200 4.592.735 5.105.944 792.954 5.898.898
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
585.354 15.153 600.507 2.869.353 299.733 3.169.086
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
151.744.003 111.474.010 263.218.013 140.831.209 116.899.465 257.730.674
Krediler
1.7 143.800.898 94.704.315 238.505.213 133.996.637 99.138.357 233.134.994
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.12 2.495.144 8.357.884 10.853.028 2.699.972 10.075.491 12.775.463
Faktoring Alacakları
1.701.908 1.376.058 3.077.966 1.973.574 1.615.493 3.589.067
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
1.8 16.387.972 10.843.468 27.231.440 12.967.307 9.838.372 22.805.679
Devlet Borçlanma Senetleri
16.059.613 10.115.670 26.175.283 12.967.307 9.077.343 22.044.650
Diğer Finansal Varlıklar
328.359 727.798 1.056.157 761.029 761.029
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-12.641.919 -3.807.715 -16.449.634 -10.806.281 -3.768.248 -14.574.529
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.15 336.643 9.098 345.741 289.796 8.674 298.470
Satış Amaçlı
336.643 9.098 345.741 289.796 8.674 298.470
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
316.696 843.040 1.159.736 297.293 784.140 1.081.433
İştirakler (Net)
1.9 288.316 843.040 1.131.356 268.828 784.140 1.052.968
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
282.215 843.040 1.125.255 262.727 784.140 1.046.867
Konsolide Edilmeyenler
6.101 6.101 6.101 6.101
Bağlı Ortaklıklar (Net)
1.10 7.300 0 7.300 7.300 0 7.300
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
7.300 7.300 7.300 7.300
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
1.11 21.080 0 21.080 21.165 0 21.165
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
21.080 21.080 21.165 21.165
Konsolide Edilmeyenler
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.295.376 43.467 4.338.843 3.293.383 18.792 3.312.175
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.850.461 28.625 1.879.086 1.791.184 25.928 1.817.112
Şerefiye
979.493 979.493 979.493 979.493
Diğer
870.968 28.625 899.593 811.691 25.928 837.619
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
1.13 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
10.265 10.265 5.851 3.653 9.504
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
1.14 2.016.002 2.016.002 712.891 712.891
DİĞER AKTİFLER (Net)
1.16 3.815.189 11.000.526 14.815.715 3.393.959 6.718.482 10.112.441
VARLIKLAR TOPLAMI
199.962.438 196.897.646 396.860.084 198.573.407 174.802.847 373.376.254
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
2.1 93.953.552 124.534.596 218.488.148 92.742.975 117.548.498 210.291.473
ALINAN KREDİLER
2.3.1 1.932.773 42.459.715 44.392.488 1.329.596 45.742.406 47.072.002
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3.036.629 1.225.169 4.261.798 2.205.920 1.314.293 3.520.213
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2.3.3 5.518.718 20.909.067 26.427.785 3.900.361 17.541.842 21.442.203
Bonolar
3.775.342 3.775.342 1.373.498 1.373.498
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
3.689.885 3.689.885 3.835.712 3.835.712
Tahviller
1.743.376 17.219.182 18.962.558 2.526.863 13.706.130 16.232.993
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0
Diğer
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.3.4 361.195 11.388.031 11.749.226 330.910 7.634.494 7.965.404
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.2 5.965.147 2.242.864 8.208.011 6.383.398 904.351 7.287.749
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.531.544 1.817.862 5.349.406 5.840.503 835.840 6.676.343
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
2.433.603 425.002 2.858.605 542.895 68.511 611.406
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
2.5 883.663 34.845 918.508 0
KARŞILIKLAR
2.6 3.381.165 261.328 3.642.493 3.114.494 344.691 3.459.185
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.6.1 711.006 2.180 713.186 680.071 2.197 682.268
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
2.6.3 2.670.159 259.148 2.929.307 2.434.423 342.494 2.776.917
CARİ VERGİ BORCU
2.7 1.159.864 1.333 1.161.197 1.121.246 1.186 1.122.432
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
19.377 7.504 26.881 2.401 8.265 10.666
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.9 531.463 16.982.112 17.513.575 0 13.557.153 13.557.153
Krediler
4.861.134 4.861.134 5.574.724 5.574.724
Diğer Borçlanma Araçları
531.463 12.120.978 12.652.441 7.982.429 7.982.429
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.4 17.190.173 2.668.842 19.859.015 15.046.590 3.593.906 18.640.496
ÖZKAYNAKLAR
2.10 40.812.482 -601.523 40.210.959 39.109.703 -102.425 39.007.278
Ödenmiş Sermaye
8.447.051 8.447.051 8.447.051 8.447.051
Sermaye Yedekleri
1.988.277 0 1.988.277 1.985.153 0 1.985.153
Hisse Senedi İhraç Primleri
556.937 556.937 556.937 556.937
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.431.340 1.431.340 1.428.216 1.428.216
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.663.859 7.315 1.671.174 -68.333 802.965
Kar Yedekleri
24.503.562 -41.407 24.462.155 19.836.498 -41.407 19.795.091
Yasal Yedekler
1.102.781 1.102.781 869.410 869.410
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
23.393.329 -41.407 23.351.922 18.959.274 -41.407 18.917.867
Diğer Kar Yedekleri
7.452 7.452 7.814 7.814
Kar veya Zarar
4.976.694 0 4.976.694 6.307.380 0 6.307.380
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.639.954 1.639.954 1.639.954 1.639.954
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.336.740 3.336.740 4.667.426 4.667.426
Azınlık Payları
659 659 611 611
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
174.746.201 222.113.883 396.860.084 165.287.594 208.088.660 373.376.254
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
4.1 29.407.653 24.489.639 9.717.137 10.134.607
Kredilerden Alınan Faizler
4.1.1 22.219.581 18.648.111 7.397.303 7.385.634
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
370.562 285.863 108.181 108.885
Bankalardan Alınan Faizler
4.1.2 811.860 553.358 281.732 210.748
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
422.925 30.857 52.993 8.276
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.1.3 4.502.684 3.945.691 1.547.360 2.010.896
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
9.782 9.663 6.706 2.457
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.642.935 2.568.087 854.862 1.257.000
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.849.967 1.367.941 685.792 751.439
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
709.058 698.974 216.572 273.381
Diğer Faiz Gelirleri
370.983 326.785 112.996 136.787
FAİZ GİDERLERİ (-)
4.2 -17.802.996 -14.124.548 -5.638.254 -5.823.144
Mevduata Verilen Faizler
4.2.4 -12.610.647 -9.263.816 -3.925.191 -3.784.497
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
4.2.1 -2.347.169 -1.844.334 -805.613 -798.351
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-559.286 -1.071.065 -156.856 -399.706
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
4.2.3 -2.083.669 -1.625.346 -698.322 -716.987
Kiralama Faiz Giderleri
-126.261 -42.154
Diğer Faiz Giderleri
-75.964 -319.987 -10.118 -123.603
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
11.604.657 10.365.091 4.078.883 4.311.463
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.942.165 3.120.829 1.346.871 1.035.780
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.371.535 4.047.669 1.861.803 1.422.232
Gayri Nakdi Kredilerden
818.141 553.617 289.578 209.742
Diğer
4.553.394 3.494.052 1.572.225 1.212.490
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.429.370 -926.840 -514.932 -386.452
Gayri Nakdi Kredilere
-23.167 -20.042 -7.477 -6.800
Diğer
-1.406.203 -906.798 -507.455 -379.652
TEMETTÜ GELİRLERİ
15.840 12.753 326 719
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4.3 -1.191.966 -57.643 -742.634 389.448
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
228.190 127.263 97.010 -229.017
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.4 -567.575 13.742.363 -1.405.733 10.353.926
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-852.581 -13.927.269 566.089 -9.735.461
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
1.004.690 1.092.331 252.899 288.159
FAALİYET BRÜT KÂRI
15.375.386 14.533.361 4.936.345 6.025.569
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
4.5 -5.722.017 -4.469.945 -1.854.130 -2.428.573
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
4.5 -299.298 -870.403 -78.930 -526.963
PERSONEL GİDERLERİ (-)
4.8 -2.497.191 -2.242.768 -853.757 -862.156
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
4.7 -2.787.582 -2.443.295 -925.690 -820.419
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
4.069.298 4.506.950 1.223.838 1.387.458
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
68.211 83.930 22.066 30.915
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.8 4.137.509 4.590.880 1.245.904 1.418.373
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
4.9 -800.671 -1.004.533 -270.082 -303.317
Cari Vergi Karşılığı
-1.443.446 -264.392 -656.744 -23.539
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-740.141 -279.778
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
642.775 386.662
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
3.336.838 3.586.347 975.822 1.115.056
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.10 3.336.838 3.586.347 975.822 1.115.056
Grubun Karı (Zararı)
3.336.740 3.586.254 975.793 1.115.022
Azınlık Payları Karı (Zararı)
98 93 29 34
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse başına kar(zarar) 0,00400000 0,00620000 0,00120000 0,00190000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796424
BIST