***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim
14.10.2019 10:00
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim )
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Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Bankamızın 01.01.2019 - 30.09.2019 dönemine ilişkin dokuz aylık konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile denetim raporlarının 04.11.2019 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/01/2019 30/09/2019 04/11/2019
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792871
BIST
15:3394.819
En Yüksek
|Değişim
|: -4,25%
|| -4.208,49
|Açılış
|: 97.980
|
|Önceki Kapanış
|: 99.028
|
98.074
En Düşük
93.382
15:335,9338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0500
|Açılış
|: 5,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8820
|
5,9371
En Düşük
5,8895
15:336,5461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0537
|Açılış
|: 6,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4900
|
6,5528
En Düşük
6,4933
15:33284,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 3,14
|Açılış
|: 284,80
|
|Önceki Kapanış
|: 281,65
|
285,62
En Düşük
281,12