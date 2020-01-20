***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim
20.01.2020 14:00
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Bankamızın 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ilişkin yıllık konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile denetim raporlarının 04.02.2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
01/01/2019 31/12/2019 04/02/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813534
BIST
14:06122.727
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 1.251,78
|Açılış
|: 121.879
|
|Önceki Kapanış
|: 121.475
|
122.910
En Düşük
121.879
14:065,9130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0248
|Açılış
|: 5,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9154
En Düşük
5,8870
14:066,5569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0253
|Açılış
|: 6,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5598
En Düşük
6,5259
14:06296,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 1,76
|Açılış
|: 296,62
|
|Önceki Kapanış
|: 294,86
|
296,65
En Düşük
294,80
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|4,87
|229.265.592
|% 19,95
|
|RYSAS
|8,65
|29.839.184
|% 17,21
|
|HUBVC
|29,42
|25.170.476
|% 15,92
|
|RYGYO
|7,28
|20.369.446
|% 15,37
|
|QNBFB
|77,70
|14.456.580
|% 14,94
|
|DAGHL
|4,67
|23.319.158
|% -14,94
|
|BURVA
|16,00
|436.507
|% -10,11
|
|ALYAG
|0,55
|777.867
|% -9,84
|
|BALAT
|2,68
|189.974
|% -9,76
|
|BMELK
|1,56
|483.489
|% -8,77
|
|THYAO
|15,17
|879.778.799
|% 0,93
|
|ISFIN
|4,23
|781.416.390
|% 7,63
|
|PETKM
|4,07
|623.568.829
|% 1,75
|
|KRDMD
|3,05
|384.899.194
|% 2,01
|
|ISGYO
|1,90
|246.437.112
|% 2,15
|
|ISFIN
|4,23
|781.416.390
|% 7,63
|
|PETKM
|4,07
|623.568.829
|% 1,75
|
|ISGYO
|1,90
|246.437.112
|% 2,15
|
|KRDMD
|3,05
|384.899.194
|% 2,01
|
|AVOD
|2,39
|236.413.029
|% 13,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6512
|7,6896
|% 0,13
|
|Frank
|6,0729
|6,1095
|% 0,21
|
|Riyal
|1,5704
|1,5783
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.560
|2,89
|
|Altın Gr.
|296
|296
|1,42
|
|Cumhuriyet
|1.960
|1.990
|17,00
|
|Tam
|1.951
|2.000
|9,02
|
|Yarım
|943
|967
|4,36
|
|Çeyrek
|473
|484
|2,18
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|65,22
|65,22
|0,37
|
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