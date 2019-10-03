***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
03.10.2019 11:26
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
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Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
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Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
AMUNDI FUNDS II – U.S. High Yield Corporate Bond 76.761.788,63 USD 1.363,636 14,38 USD 19.609,09 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789826
BIST
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -724,89
|Açılış
|: 103.885
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.768
En Düşük
102.062
18:055,6965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0036
|Açılış
|: 5,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7070
|
5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2755
En Düşük
6,2126
18:05275,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,45
|Açılış
|: 275,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,01
|
278,40
En Düşük
272,91