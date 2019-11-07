***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
07.11.2019 10:21
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
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Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
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Fona İlişkin Bilgiler
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
AMUNDI FUNDS II – Emerging Markets Bond 96.152.220,07 USD 971.679 19,98 USD 19.414,15 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797129
BIST
10:35102.361
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 1.216,81
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
102.367
En Düşük
101.812
10:355,7482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 5,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7642
En Düşük
5,7366
10:356,3742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3858
En Düşük
6,3550
10:35274,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -1,56
|Açılış
|: 274,10
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
274,01
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|14,90
|10.642.331
|% 19,20
|
|TGSAS
|3,49
|6.037.533
|% 10,09
|
|BUCIM
|5,25
|7.187.161
|% 6,49
|
|IZMDC
|3,69
|4.279.258
|% 6,34
|
|VESTL
|10,96
|46.932.477
|% 4,98
|
|ODAS
|1,57
|49.952.226
|% -10,29
|
|KLMSN
|16,79
|14.773.790
|% -6,72
|
|ERBOS
|22,40
|6.398.264
|% -5,88
|
|QNBFL
|35,00
|170.178
|% -5,35
|
|DOKTA
|31,50
|10.709
|% -4,55
|
|THYAO
|12,07
|219.736.708
|% 1,09
|
|GARAN
|9,65
|86.098.272
|% 1,69
|
|PETKM
|3,62
|85.272.507
|% 1,97
|
|KRDMD
|2,28
|54.560.046
|% 0,44
|
|TTKOM
|6,53
|51.970.511
|% 2,03
|
|ODAS
|1,57
|49.952.226
|% -10,29
|
|KRDMD
|2,28
|54.560.046
|% 0,44
|
|PETKM
|3,62
|85.272.507
|% 1,97
|
|THYAO
|12,07
|219.736.708
|% 1,09
|
|BJKAS
|2,17
|32.875.704
|% -0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3490
|7,3859
|% -0,28
|
|Frank
|5,7550
|5,7897
|% -0,28
|
|Riyal
|1,5259
|1,5335
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.487
|1.488
|-3,68
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|-4,00
|
|Tam
|1.819
|1.864
|-0,28
|
|Yarım
|879
|902
|-0,13
|
|Çeyrek
|441
|451
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,61
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,03
|62,03
|0,29
|
Seans Raporu
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10:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1447, 16 artarak (% 1.16 ) 126, 298
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10:45
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi USAS, ODAS, KRDMD
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10:45
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, YESIL, ISATR
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10:45
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, PETKM
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10:45XU100
Endeks 102, 195 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 1, 234.00 milyon TL de