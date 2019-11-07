***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
07.11.2019 10:21
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
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Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
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Fona İlişkin Bilgiler
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
AMUNDI FUNDS II - Global High Yield 11.145.183,74 USD 136.861 130,41 USD 17.848,04 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797131
BIST
14:35102.766
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 1.622,45
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
102.817
En Düşük
101.812
14:355,7419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0074
|Açılış
|: 5,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7600
|
5,7642
En Düşük
5,7357
14:356,3707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0050
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3800
|
6,3858
En Düşük
6,3550
14:35273,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -1,80
|Açılış
|: 273,87
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
273,38
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|15,00
|14.448.669
|% 20,00
|
|CMENT
|13,19
|8.544.743
|% 13,12
|
|KLNMA
|64,25
|97.457.116
|% 12,72
|
|TGSAS
|3,46
|18.782.159
|% 9,15
|
|MRDIN
|6,10
|29.072.080
|% 8,35
|
|KLMSN
|16,10
|42.436.421
|% -10,56
|
|ODAS
|1,57
|99.167.153
|% -10,29
|
|EGCYH
|0,10
|51.611
|% -9,09
|
|ERBOS
|21,80
|14.057.183
|% -8,40
|
|DOBUR
|3,85
|12.406.076
|% -7,45
|
|THYAO
|12,32
|1.186.855.018
|% 3,18
|
|PETKM
|3,63
|353.298.196
|% 2,25
|
|GARAN
|9,68
|275.685.490
|% 2,00
|
|KRDMD
|2,31
|201.834.553
|% 1,76
|
|ASELS
|18,82
|172.887.685
|% 1,13
|
|THYAO
|12,32
|1.186.855.018
|% 3,18
|
|PETKM
|3,63
|353.298.196
|% 2,25
|
|KRDMD
|2,31
|201.834.553
|% 1,76
|
|YYAPI
|0,47
|33.997.004
|% 2,17
|
|ODAS
|1,57
|99.167.153
|% -10,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3601
|7,3970
|% -0,13
|
|Frank
|5,7689
|5,8036
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5266
|1,5343
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.483
|-8,14
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.808
|1.853
|-10,97
|
|Yarım
|874
|897
|-5,31
|
|Çeyrek
|438
|448
|-2,65
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,55
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,55
|62,55
|0,81
|
Seans Raporu
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