***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
04.12.2019 13:50
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Açıklamalar
Fona ilişkin bilgiler
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
AMUNDI FUNDS II – Emerging Markets Bond 90.440.506,68 USD 971,503 19,96 USD 19.391,2 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801732
BIST
14:15107.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 321,80
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.751
En Düşük
106.702
14:155,7431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 5,7390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7530
En Düşük
5,7362
14:156,3601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0068
|Açılış
|: 6,3510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3781
En Düşük
6,3566
14:15272,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,23
|Açılış
|: 272,58
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|39,36
|12.822.716
|% 20,00
|
|DOKTA
|41,40
|690.190
|% 20,00
|
|YKSLN
|6,36
|194.535.297
|% 17,78
|
|RYSAS
|2,53
|27.479.267
|% 17,13
|
|DERAS
|3,85
|83.185.880
|% 15,96
|
|EGCYH
|0,12
|289.373
|% -7,69
|
|EGCEY
|0,36
|124.319
|% -7,69
|
|AVTUR
|2,01
|25.108.935
|% -6,51
|
|BASCM
|2,36
|8.429
|% -5,60
|
|VAKFN
|2,11
|37.812.189
|% -4,95
|
|THYAO
|13,65
|569.002.605
|% 0,29
|
|GARAN
|10,04
|243.209.008
|% 1,41
|
|KRDMD
|2,37
|210.689.119
|% -0,84
|
|YKSLN
|6,36
|194.535.297
|% 17,78
|
|ASELS
|18,86
|193.901.921
|% 0,27
|
|KRDMD
|2,37
|210.689.119
|% -0,84
|
|TSKB
|1,09
|64.959.497
|% 2,83
|
|ZOREN
|1,46
|85.868.334
|% 3,55
|
|ISFIN
|2,86
|155.661.797
|% -0,69
|
|THYAO
|13,65
|569.002.605
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4723
|7,5098
|% 0,39
|
|Frank
|5,7816
|5,8164
|% -0,22
|
|Riyal
|1,5265
|1,5342
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.477
|-0,33
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|0,82
|
|Yarım
|869
|891
|0,40
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,13
|17,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,88
|61,88
|1,06
|