***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.10.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 25.10.2019 tarihli özel durum açıklamamız.Bankamızca yurtiçinde 5 Milyar TL nominal tutara kadar sabit veya değişken faizli bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış bono ve/veya tahvil dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yapılandırılmış borçlanma aracının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Bankamız başvuru formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795305BIST