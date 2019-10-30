***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
30.10.2019 11:10
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 25.10.2019 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamızca yurtiçinde 5 Milyar TL nominal tutara kadar sabit veya değişken faizli bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış bono ve/veya tahvil dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yapılandırılmış borçlanma aracının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Bankamız başvuru formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795305
BIST
14:2899.371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -467,73
|Açılış
|: 98.921
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
99.389
En Düşük
98.504
14:285,7261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0114
|Açılış
|: 5,7320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7709
En Düşük
5,7223
14:286,3642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0128
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,4174
En Düşük
6,3589
14:28275,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,81
|Açılış
|: 275,37
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,40
En Düşük
274,31
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|5,49
|10.859
|% 15,82
|
|FENER
|16,09
|263.396.693
|% 13,71
|
|KLMSN
|13,25
|41.373.565
|% 13,15
|
|PKENT
|128,00
|147.422
|% 12,28
|
|BERA
|2,73
|25.073.619
|% 10,98
|
|SANEL
|3,25
|278.976
|% -10,96
|
|EGCYH
|0,10
|59.694
|% -9,09
|
|RALYH
|6,50
|395.240
|% -7,14
|
|DENIZ
|23,92
|6.231.258
|% -6,93
|
|EGCEY
|0,31
|8.298
|% -6,06
|
|THYAO
|11,67
|478.360.041
|% -1,44
|
|ISFIN
|2,70
|456.630.268
|% -0,37
|
|GARAN
|9,35
|357.373.827
|% -1,27
|
|FENER
|16,09
|263.396.693
|% 13,71
|
|AKBNK
|7,03
|195.620.669
|% -0,99
|
|ISFIN
|2,70
|456.630.268
|% -0,37
|
|IHLGM
|0,73
|80.346.287
|% -3,95
|
|EKGYO
|1,20
|49.927.402
|% -1,64
|
|THYAO
|11,67
|478.360.041
|% -1,44
|
|GARAN
|9,35
|357.373.827
|% -1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3656
|7,4026
|% 0,07
|
|Frank
|5,7531
|5,7877
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5244
|1,5320
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.493
|1.493
|5,59
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,88
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|6,00
|
|Tam
|1.817
|1.862
|3,90
|
|Yarım
|878
|901
|1,89
|
|Çeyrek
|440
|450
|0,94
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,91
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,30
|0,01
|
|B. Petrol
|61,17
|61,17
|-0,42
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Seans Raporu
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