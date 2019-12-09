***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
09.12.2019 09:43
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.12.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 06.12.2019 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamızca çeşitli tertip ve vadelerde yurtdışında ihraç edilmek üzere 500.000.000 EUR veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar ipotek Teminatlı Menkul Kıymet ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802458
BIST
14:41108.804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -65,05
|Açılış
|: 108.896
|
|Önceki Kapanış
|: 108.869
|
108.984
En Düşük
108.139
14:415,8033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0167
|Açılış
|: 5,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7790
|
5,8057
En Düşük
5,7719
14:416,4272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0255
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3870
|
6,4295
En Düşük
6,3863
14:41272,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,16
|Açılış
|: 272,96
|
|Önceki Kapanış
|: 271,80
|
273,17
En Düşük
271,05
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|6,33
|51.853.847
|% 19,89
|
|DURDO
|13,45
|5.813.593
|% 14,47
|
|CEMAS
|1,59
|115.647.079
|% 13,57
|
|GLRYH
|2,46
|25.304.272
|% 11,82
|
|COSMO
|1,98
|63.163
|% 10,00
|
|SMART
|7,66
|2.573.883
|% -19,96
|
|FRIGO
|13,72
|99.262
|% -9,97
|
|BALAT
|0,45
|66.386
|% -8,16
|
|HUBVC
|13,40
|1.578.356
|% -7,01
|
|OYLUM
|5,31
|11.770.876
|% -6,68
|
|THYAO
|13,84
|733.923.816
|% 0,87
|
|ISFIN
|3,17
|362.462.532
|% 3,93
|
|TUPRS
|122,80
|247.080.828
|% 0,66
|
|EKGYO
|1,50
|216.625.790
|% 1,35
|
|GARAN
|10,32
|195.917.977
|% -0,39
|
|EKGYO
|1,50
|216.625.790
|% 1,35
|
|IHLAS
|0,82
|99.798.954
|% 9,33
|
|ISFIN
|3,17
|362.462.532
|% 3,93
|
|IHLGM
|0,88
|83.077.788
|% 3,53
|
|CEMAS
|1,59
|115.647.079
|% 13,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6120
|7,6502
|% 0,40
|
|Frank
|5,8309
|5,8660
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5416
|1,5493
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.463
|2,34
|
|Altın Gr.
|273
|273
|1,13
|
|Cumhuriyet
|1.809
|1.836
|7,00
|
|Tam
|1.802
|1.847
|8,41
|
|Yarım
|871
|893
|4,07
|
|Çeyrek
|437
|447
|2,03
|
|Gümüş.Ons
|16,59
|16,62
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|0,01
|
|B. Petrol
|63,83
|63,83
|-0,56
|