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***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi

30.12.2019 15:31
GÜNCEL HABERLER



***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 27.12.2019 tarihli özel durum açıklamamız. 
Bankamızca yurtiçinde 5 Milyar TL nominal tutara kadar ("İlave Ana Sermaye" hesaplamasına dahil edilecek, belirli bir vadeye veya itfa tarihine sahip olmayan daimi nitelikte borçlanma araçlarının ihracı da dahil olmak üzere), sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, 5 Eylül 2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik"te belirtilen nitelikleri haiz ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası aracı ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Bankamız başvuru formu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805798


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IHGZT 5,68 9.072.715 % 19,83  
BURVA 9,38 2.471.387 % 14,95  
INFO 8,03 182.561 % 14,88  
IHYAY 1,03 119.507.368 % 13,19  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7720 7,8110 % 0,07  
Frank 6,1141 6,1509 % 0,41  
Riyal 1,5796 1,5875 % -0,23  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.515 1.515 4,31  
Altın Gr. 289 289 0,07  
Cumhuriyet 1.916 1.945 -5,00  
Tam 1.908 1.955 0,20  
Yarım 922 946 0,09  
Çeyrek 462 473 0,05  
Gümüş.Ons 17,92 17,97 0,19  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,02  
B. Petrol 66,72 66,72 -0,15  
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