***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihracına ilişkin SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 25.07.2019İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi EURİhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMKSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 15.10.2019Ek Açıklamalarİlgi: 25.07.2019 tarihli özel durum açıklamamız. İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihracına ilişkin ilgide yer alan açıklamamızda belirtilen başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793271BIST