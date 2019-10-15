***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.10.2019 11:32
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihracına ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.07.2019
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi EUR
İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMK
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 15.10.2019
Ek Açıklamalar
İlgi: 25.07.2019 tarihli özel durum açıklamamız. İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihracına ilişkin ilgide yer alan açıklamamızda belirtilen başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793271
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