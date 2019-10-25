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***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

25.10.2019 11:43
GÜNCEL HABERLER

***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçi borçlanma aracı ihracına ilişkin limit başvurumuzun SPK tarafından onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 25.07.2019
İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.09.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.10.2019

Ek Açıklamalar
İlgi: 23.09.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca yurtiçinde toplam 25 Milyar TL nominal tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvilin halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuruda bulunulduğu ilgide kayıtlı özel durum açıklamamızla duyurulmuştu. Söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin limit başvurumuzun SPK tarafından onaylandığı 24.10.2019 tarih, 2019/56 sayılı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794738


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Riyal 1,5320 1,5397 % -0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.508 1.508 3,83  
Altın Gr. 280 280 0,74  
Cumhuriyet 1.846 1.874 1,00  
Tam 1.841 1.887 6,19  
Yarım 890 913 2,99  
Çeyrek 446 456 1,50  
Gümüş.Ons 18,12 18,15 0,31  
Gümüş Gr. 3,36 3,36 0,06  
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