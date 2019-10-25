***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçi borçlanma aracı ihracına ilişkin limit başvurumuzun SPK tarafından onaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 25.07.2019İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 23.09.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 24.10.2019Ek Açıklamalarİlgi: 23.09.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca yurtiçinde toplam 25 Milyar TL nominal tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvilin halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuruda bulunulduğu ilgide kayıtlı özel durum açıklamamızla duyurulmuştu. Söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin limit başvurumuzun SPK tarafından onaylandığı 24.10.2019 tarih, 2019/56 sayılı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794738BIST