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***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

15.11.2019 09:28
GÜNCEL HABERLER



***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçi borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanan izahnameyi oluşturan dokümanların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 25.07.2019
İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.09.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.10.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.11.2020
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 15.11.2019

Ek Açıklamalar
İlgi: 25.10.2019 ve 15.11.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızca yurtiçinde toplam 25 Milyar TL nominal tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvilin halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilebilmesine ilişkin SPK tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet, Bankamızca 15.11.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799058


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Cumhuriyet 1.807 1.834 7,00  
Tam 1.796 1.841 7,78  
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