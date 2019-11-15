***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.11.2019 09:28
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçi borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanan izahnameyi oluşturan dokümanların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.07.2019
İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.09.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.10.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.11.2020
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 15.11.2019
Ek Açıklamalar
İlgi: 25.10.2019 ve 15.11.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızca yurtiçinde toplam 25 Milyar TL nominal tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvilin halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilebilmesine ilişkin SPK tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet, Bankamızca 15.11.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799058
BIST
11:51104.742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 961,64
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
104.833
En Düşük
104.409
11:515,7633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0140
|Açılış
|: 5,7580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7457
11:516,3526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0114
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
11:51271,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,05
|Açılış
|: 271,77
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,66
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|5,65
|4.012.225
|% 13,23
|
|KLNMA
|42,78
|20.390.603
|% 10,94
|
|COSMO
|1,42
|876
|% 8,40
|
|DIRIT
|0,98
|2.499.714
|% 7,69
|
|HUBVC
|7,90
|3.254.766
|% 7,34
|
|EGCYO
|0,13
|1.433
|% -7,14
|
|KPHOL
|2,37
|2.370
|% -7,06
|
|EUYO
|1,15
|11.922.519
|% -6,50
|
|FORMT
|5,11
|787.424
|% -5,55
|
|METAL
|0,86
|3.407
|% -4,44
|
|THYAO
|13,65
|458.635.198
|% 0,29
|
|GARAN
|9,82
|130.276.782
|% 0,82
|
|ASELS
|19,16
|118.294.891
|% 1,05
|
|HALKB
|5,76
|111.373.809
|% 1,23
|
|KARSN
|1,35
|111.360.964
|% 6,30
|
|KARSN
|1,35
|111.360.964
|% 6,30
|
|THYAO
|13,65
|458.635.198
|% 0,29
|
|KRDMD
|2,33
|72.584.467
|% 1,30
|
|ISFIN
|2,77
|81.540.642
|% 1,84
|
|OZGYO
|1,28
|28.891.859
|% -3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4011
|7,4382
|% 0,27
|
|Frank
|5,8067
|5,8416
|% 0,29
|
|Riyal
|1,5323
|1,5400
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|-3,96
|
|Altın Gr.
|272
|272
|0,06
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|7,00
|
|Tam
|1.796
|1.841
|7,78
|
|Yarım
|868
|891
|3,76
|
|Çeyrek
|435
|445
|1,88
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,92
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,33
|62,33
|0,05
|