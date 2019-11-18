***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.11.2019 09:58
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihracına ilişkin SPK başvurusunun güncellenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni SPK başvurusunda yer alan ihraç tavanı tutarının güncellenmesi
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.07.2019
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi EUR
İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMK
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 15.10.2019
Ek Açıklamalar
İlgi: 25.07.2019 ve 15.10.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızca 1.000.000.000 Euro (veya muadili yabancı para veya Türk Lirası) nominal tutara kadar ipotek teminatlı menkul kıymetin (İTMK) yurtdışında ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzda yer alan ihraç tavan tutarı 500.000.000 Euro (veya muadili yabancı para veya Türk Lirası) şeklinde güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799283
BIST
14:06106.737
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 1.357,08
|Açılış
|: 105.902
|
|Önceki Kapanış
|: 105.380
|
106.930
En Düşük
105.902
14:065,7335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0093
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7510
|
5,7527
En Düşük
5,7265
14:066,3450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0053
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3648
En Düşük
6,3399
14:06269,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -1,56
|Açılış
|: 269,31
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,57
En Düşük
268,67
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,27
|87.344.456
|% 19,81
|
|YUNSA
|7,03
|45.738.890
|% 19,56
|
|BTCIM
|3,29
|19.457.776
|% 16,67
|
|HUBVC
|9,43
|18.383.348
|% 13,61
|
|CMBTN
|34,30
|14.947.492
|% 12,83
|
|CRDFA
|1,93
|9.463.596
|% -8,53
|
|KLGYO
|2,94
|87.347.920
|% -8,41
|
|MEMSA
|0,17
|95.889
|% -5,56
|
|UMPAS
|0,52
|31.186
|% -5,45
|
|METRO
|1,75
|55.082.149
|% -5,41
|
|THYAO
|14,08
|1.163.735.146
|% 2,85
|
|GARAN
|10,11
|363.270.933
|% 1,61
|
|ASELS
|19,31
|276.415.127
|% 0,99
|
|PETKM
|3,72
|269.645.919
|% 1,92
|
|TUPRS
|122,30
|203.903.163
|% -0,81
|
|THYAO
|14,08
|1.163.735.146
|% 2,85
|
|PETKM
|3,72
|269.645.919
|% 1,92
|
|HURGZ
|1,27
|87.344.456
|% 19,81
|
|KRDMD
|2,38
|163.653.740
|% 1,71
|
|TIRE
|2,31
|132.633.153
|% 10,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4213
|7,4586
|% 0,44
|
|Frank
|5,7755
|5,8103
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5269
|1,5346
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.459
|-8,43
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|1.787
|1.814
|-14,00
|
|Tam
|1.780
|1.824
|-13,80
|
|Yarım
|860
|882
|-6,68
|
|Çeyrek
|431
|441
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|16,78
|16,80
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,41
|63,41
|0,11
|