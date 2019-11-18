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***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

18.11.2019 09:58
GÜNCEL HABERLER



***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihracına ilişkin SPK başvurusunun güncellenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni SPK başvurusunda yer alan ihraç tavanı tutarının güncellenmesi

Yetkili Organ Karar Tarihi 25.07.2019
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi EUR
İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMK
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 15.10.2019

Ek Açıklamalar
İlgi: 25.07.2019 ve 15.10.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızca 1.000.000.000 Euro (veya muadili yabancı para veya Türk Lirası) nominal tutara kadar ipotek teminatlı menkul kıymetin (İTMK) yurtdışında ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzda yer alan ihraç tavan tutarı 500.000.000 Euro (veya muadili yabancı para veya Türk Lirası) şeklinde güncellenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799283


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