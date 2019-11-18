***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihracına ilişkin SPK başvurusunun güncellenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni SPK başvurusunda yer alan ihraç tavanı tutarının güncellenmesiYetkili Organ Karar Tarihi 25.07.2019İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi EURİhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMKSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 15.10.2019Ek Açıklamalarİlgi: 25.07.2019 ve 15.10.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızca 1.000.000.000 Euro (veya muadili yabancı para veya Türk Lirası) nominal tutara kadar ipotek teminatlı menkul kıymetin (İTMK) yurtdışında ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzda yer alan ihraç tavan tutarı 500.000.000 Euro (veya muadili yabancı para veya Türk Lirası) şeklinde güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799283BIST