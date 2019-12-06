***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.12.2019 09:39
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihraç tavanı SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.07.2019
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi EUR
İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMK
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 15.10.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.12.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.12.2020
Ek Açıklamalar
İlgi: 15.10.2019 ve 18.11.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızca İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) ihraç edilebilmesine ilişkin gerekli tavan başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapılmış olduğu 15.10.2019 ve 18.11.2019 tarihli açıklamamızla duyurulmuştu. Söz konusu İTMK ihraç tavanına ilişkin başvurumuzun SPK tarafından onaylanmış olduğu 05.12.2019 tarih, 2019/65 sayılı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802162
BIST
12:26108.657
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -1,77
|Açılış
|: 109.009
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|Önceki Kapanış
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109.315
En Düşük
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12:265,7648
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 272,90
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273,30
En Düşük
271,80
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,03
|16
|% 14,88
|
|FMIZP
|32,86
|12.440.314
|% 11,31
|
|RYGYO
|3,03
|12.980.569
|% 10,99
|
|MEPET
|2,18
|21.626.909
|% 10,66
|
|UZERB
|2,45
|297.555
|% 9,87
|
|SMART
|9,57
|11.296.983
|% -19,98
|
|FONET
|6,75
|41.128.757
|% -15,63
|
|KFEIN
|11,93
|69.405.586
|% -12,79
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|LOGO
|54,70
|10.397.034
|% -8,07
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|LINK
|20,02
|4.522.273
|% -7,74
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|THYAO
|13,69
|380.701.000
|% -0,58
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|ASELS
|19,49
|322.554.838
|% -0,97
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|ISFIN
|2,96
|294.499.400
|% 3,14
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|GARAN
|10,42
|214.727.117
|% 0,97
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|TTKOM
|7,27
|213.996.961
|% 2,11
|
|ISFIN
|2,96
|294.499.400
|% 3,14
|
|EKGYO
|1,47
|105.748.280
|% -0,68
|
|TSKB
|1,16
|63.152.757
|% 0,87
|
|GSRAY
|2,21
|114.116.712
|% 0,45
|
|IEYHO
|0,47
|22.570.488
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5359
|7,5737
|% -0,10
|
|Frank
|5,8095
|5,8445
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5318
|1,5395
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-1,88
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,12
|
|Cumhuriyet
|1.808
|1.835
|2,00
|
|Tam
|1.800
|1.845
|1,99
|
|Yarım
|870
|892
|0,96
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,49
|
|Gümüş.Ons
|16,90
|16,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,00
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|B. Petrol
|63,37
|63,37
|-0,02
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