***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihraç tavanı SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 25.07.2019İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi EURİhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMKSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 15.10.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 05.12.2019İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.12.2020Ek Açıklamalarİlgi: 15.10.2019 ve 18.11.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızca İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) ihraç edilebilmesine ilişkin gerekli tavan başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapılmış olduğu 15.10.2019 ve 18.11.2019 tarihli açıklamamızla duyurulmuştu. Söz konusu İTMK ihraç tavanına ilişkin başvurumuzun SPK tarafından onaylanmış olduğu 05.12.2019 tarih, 2019/65 sayılı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802162BIST