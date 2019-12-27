***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
27.12.2019 09:19
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte borçlanma aracı ihracına ilişkin limit başvurumuzun SPK tarafından onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.10.2019
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 03.12.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 26.12.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 26.12.2020
Ek Açıklamalar
İlgi: 03.12.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca yurtiçinde 5 Milyar TL nominal tutara kadar ("İlave Ana Sermaye" hesaplamasına dahil edilecek, belirli bir vadeye veya itfa tarihine sahip olmayan daimi nitelikte borçlanma araçlarının ihracı da dahil olmak üzere), sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, 5 Eylül 2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik"te belirtilen nitelikleri haiz ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası aracı ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuruda bulunulduğu ilgide kayıtlı özel durum açıklamamızla duyurulmuştu. Söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin limit başvurumuzun SPK tarafından onaylandığı 26.12.2019 tarih, 2019/71 sayılı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805454
BIST
13:46113.884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 231,41
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.802
13:465,9554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0233
|Açılış
|: 5,9410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9554
En Düşük
5,9292
13:466,6424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0497
|Açılış
|: 6,6060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6424
En Düşük
6,5741
13:46289,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,74
|Açılış
|: 289,06
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,42
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|180,30
|12.929.622
|% 14,99
|
|TIRE
|4,17
|103.838.414
|% 12,40
|
|HDFGS
|2,46
|59.901.758
|% 10,81
|
|ISGYO
|1,49
|152.397.949
|% 9,56
|
|MMCAS
|1,18
|36.660
|% 9,26
|
|EGCYO
|0,38
|108.342
|% -9,52
|
|QNBFB
|39,40
|58.599.936
|% -8,88
|
|MEMSA
|0,33
|607.882
|% -8,33
|
|SMART
|10,45
|158.474.477
|% -7,93
|
|FMIZP
|49,60
|19.696.608
|% -7,46
|
|ISFIN
|4,06
|571.999.956
|% 2,78
|
|THYAO
|14,00
|267.167.856
|% 0,29
|
|IPEKE
|8,01
|189.791.099
|% 0,38
|
|KOZAA
|10,32
|188.448.921
|% 0,68
|
|SMART
|10,45
|158.474.477
|% -7,93
|
|ISFIN
|4,06
|571.999.956
|% 2,78
|
|ISGYO
|1,49
|152.397.949
|% 9,56
|
|ALBRK
|1,44
|60.801.153
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|45.078.464
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,59
|66.006.226
|% 2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7517
|7,7906
|% 0,78
|
|Frank
|6,0675
|6,1040
|% 0,78
|
|Riyal
|1,5809
|1,5889
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.512
|-0,16
|
|Altın Gr.
|289
|289
|0,78
|
|Cumhuriyet
|1.908
|1.937
|4,00
|
|Tam
|1.904
|1.952
|6,99
|
|Yarım
|920
|944
|3,38
|
|Çeyrek
|462
|472
|1,69
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,88
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,20
|68,20
|0,29
|