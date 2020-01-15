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***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.01.2020 18:01
GÜNCEL HABERLER



***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Yükseltilmesi, Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.01.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 15.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulunun 15 Ocak 2020 tarihli kararı ile
- Bankamızın 10.000.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının 15.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve 2020 yılı sonunda dolacak olan Kayıtlı Sermaye Tavanı izin süresinin 2024 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla Banka Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ekteki şekliyle tadil edilmesine,
- Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve bu çerçevede yapılması gereken Esas sözleşme tadilini gerçekleştirebilmek için, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer merciler nezdinde başvuruların yapılarak gerekli izinlerin alınması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
- Gerekli izinlerin alınmasını takiben, kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin esas sözleşme tadilinin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulmasına ve bu yönde alınacak kararın tescil ve ilanına
karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YKB Esas Sözleşme Madde Tadili.pdf
EK: 2 YKB Articles of Association Amendment.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812953


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