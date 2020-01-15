***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Yükseltilmesi, Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatımı ve Esas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.01.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 15.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulunun 15 Ocak 2020 tarihli kararı ile- Bankamızın 10.000.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının 15.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve 2020 yılı sonunda dolacak olan Kayıtlı Sermaye Tavanı izin süresinin 2024 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla Banka Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ekteki şekliyle tadil edilmesine,- Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve bu çerçevede yapılması gereken Esas sözleşme tadilini gerçekleştirebilmek için, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer merciler nezdinde başvuruların yapılarak gerekli izinlerin alınması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,- Gerekli izinlerin alınmasını takiben, kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin esas sözleşme tadilinin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulmasına ve bu yönde alınacak kararın tescil ve ilanınakarar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 YKB Esas Sözleşme Madde Tadili.pdfEK: 2 YKB Articles of Association Amendment.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812953BIST