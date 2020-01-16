***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.01.2020 11:05
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi, tavan geçerlilik süresinin uzatımı ve esas sözleşme tadiline ilişkin SPK ve BDDK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.01.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 15.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 16.01.2020
Ek Açıklamalar
İlgi: 15.01.2020 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı açıklamamızda belirtilen Bankamız kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi, tavan geçerlilik süresinin uzatımı ve esas sözleşme tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na gerekli başvurular yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813142
BIST
14:28122.292
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 1.352,96
|Açılış
|: 121.378
|
|Önceki Kapanış
|: 120.939
|
122.482
En Düşük
121.378
14:285,8504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0253
|Açılış
|: 5,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8810
|
5,8925
En Düşük
5,8474
14:286,5326
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0218
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5776
En Düşük
6,5295
14:28293,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,48
|Açılış
|: 293,56
|
|Önceki Kapanış
|: 294,04
|
294,49
En Düşük
292,91
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|58,80
|12.608.043
|% 14,96
|
|DAGHL
|4,78
|9.095.583
|% 14,90
|
|NIBAS
|4,87
|106.789
|% 14,86
|
|BNTAS
|3,18
|87.071.900
|% 14,39
|
|ALKIM
|46,10
|53.384.274
|% 12,27
|
|ISBTR
|43.100,00
|1.644.799
|% -12,93
|
|MZHLD
|15,80
|376.593
|% -9,97
|
|EPLAS
|17,09
|309.688
|% -9,96
|
|SNGYO
|1,26
|685.175
|% -6,67
|
|PGSUS
|77,25
|461.027.679
|% -6,25
|
|THYAO
|15,09
|1.761.871.415
|% 2,65
|
|GUSGR
|2,57
|552.877.204
|% -3,02
|
|AKBNK
|8,87
|475.355.070
|% 0,91
|
|PGSUS
|77,25
|461.027.679
|% -6,25
|
|EKGYO
|1,69
|391.690.315
|% 3,05
|
|EKGYO
|1,69
|391.690.315
|% 3,05
|
|GUSGR
|2,57
|552.877.204
|% -3,02
|
|ALBRK
|1,77
|214.684.865
|% 1,14
|
|THYAO
|15,09
|1.761.871.415
|% 2,65
|
|KRDMD
|3,09
|346.645.045
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6412
|7,6795
|% 0,09
|
|Frank
|6,0750
|6,1116
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5600
|1,5678
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.556
|-0,41
|
|Altın Gr.
|294
|294
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|1.945
|1.975
|23,00
|
|Tam
|1.935
|1.983
|-0,58
|
|Yarım
|935
|959
|-0,28
|
|Çeyrek
|469
|480
|-0,15
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,02
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,00
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|B. Petrol
|64,22
|64,22
|0,22
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