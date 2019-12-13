***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 13 Aralık 2019 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası'nın görünümünü Durağan'dan Negatif'e çeviririken, Banka'nın Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notunu B+ olarak teyid etmiştir. Aynı zamanda, Fitch Ratings Banka'nın Uzun Vadeli Türk Lirası Kredi Notunu BB-‘den B+'ya düşürmüştür. Uzun Vadeli Türk Lirası Kredi Notu üzerindeki görünüm Durağan'dır. İlgili değişiklikler, UniCredit'in, Grubun sermaye optimizasyon stratejisi çerçevesinde, Yapı ve Kredi Bankası'ndaki payını düşüreceğine ilişkin planını açıklamasını takiben gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803483BIST