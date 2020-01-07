***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









me mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarS&P Global Ratings'in Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'ye sunmakta olduğu kredi derecelendirme hizmetinin karşılıklı olarak iptal edilmesine ve derecelendirmenin sonlandırılmasına karar verilmiştir. Banka'nın en son 5 Aralık 2019 tarihinde S&P tarafından teyit edilmiş olan kredi derecelendirme notları aşağıdadır:Kredi NotuGörünümUzun Vadeli Yabancı ParaB+DurağanUzun Vadeli Türk LirasıB+DurağanKısa Vadeli Yabancı ParaKısa Vadeli Türk LirasıUzun Vadeli UlusaltrA+Kısa Vadeli UlusaltrA-1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808281BIST