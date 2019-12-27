***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.12.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi01/10/2019Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi01/10/2020Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi27/12/2019AçıklamaBankamızca 28.12.2018 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya açıklanan Bankamızın Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından yapılan inceleme sonucunda 9,58'den (95,75), 9,62'ye (96,17) yükseltilmiştir.Kurumsal Yönetim derecelendirme notumuz, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiş olup, ana başlıklara ilişkin notlar önceki yılla karşılaştırmalı olarak aşağıda belirtilmiştir.Ana Başlıklar Ağırlık 2018 2019Pay Sahipleri %25 95,81 95,83Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık %25 95,24 96,22Menfaat Sahipleri %15 99,24 99,51Yönetim Kurulu %35 94,58 94,96Toplam %100 95,75 96,17Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin SAHA'nın hazırlamış olduğu 27.12.2019 tarihli rapor ekte yer almaktadır. Ayrıca bu rapor Bankamız internet sitesinde de yayınlanmaktadır.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not95,83 96,22