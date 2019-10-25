***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu tarafından Bankamızın Yapı Kredi Holding B.V. aracılığıyla hisselerinin %100'üne sahip olduğu dolaylı bağlı ortaklığı Yapı Kredi Bank Malta Ltd.'nin tasfiye edilmesine karar verilmiştir. Tasfiye işlemlerinin Malta yasal otoritelerinin izinlerinin alınmasını takiben 18 ay içerisinde tamamlanması öngörülmekte olup, Yapı Kredi Bank Malta'nın tasfiyesinin Bankamız faaliyetleri ve finansal tabloları açısından önemli bir etkisi beklenmemektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794868BIST