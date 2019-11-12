***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.08.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: Sermaye Piyasası Kurulu'nun İMKB'de duyurulan 21.12.2005 tarihli yazısı ile Bankamıza hitaben yazılan 22.12.2005 tarihli yazısı.İlgi'de kayıtlı yazılar ile SPK tarafından her mali tablo döneminde gelişmelere ilişkin açıklama yapılması talep edilmiş olup, bu kapsamda açıklamalarımız aşağıdadır.- 03.05.2019 tarihli Özel Durum Açıklamamızda da yer verdiğimiz Müflis Eksan İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. İflas Masası İdare Memurluğu tarafından açılan davada İstanbul 7.Asliye Ticaret Mahkemesi 2005/210 Esas Sayılı ve İstanbul 29.Asliye Ticaret Mahkemesi 2013/192 Esas sayılı dosyalardan verilen kararların Yargıtay'ca Bankamız lehine Bozulmasını takiben İstanbul 11.Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/6 Esas sayılı dosyası ile devam eden davada yapılan bilirkişi incelemesinde verilen son raporda bankamızın 2.705.937,96.-TL anapara, 1.837.123.21.- TL. faiz olmak üzere fazla tahsilatı olduğu şeklinde tespit yapılmıştır. Bankamız tarafından bu rapora da itiraz edilmiş olup, Mahkemece dosya incelemeye alınmıştır. Davanın duruşması 06 Şubat 2020 tarihine bırakılmıştır.- Yapı Kredi Vakfı (Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mensupları Yardım ve Emekli Sandığı Vakfı) ile ilgili olarak açıklanması gereken herhangi bir gelişme yoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798471BIST