***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.08.2009, 09.03.2011, 15.09.2011, 13.10.2011, 13.01.2016, 24.02.2016, 05.04.2019, 24.04.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 27.08.2009, 09.03.2011, 15.09.2011, 13.10.2011, 13.01.2016, 24.02.2016, 05.04.2019 ve 24.04.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız.Rekabet Kurulu'nun 2011 yılında Bankamıza idari para cezası verilmesine dair kararına karşı Bankamızca Danıştay nezdinde yürütmeyi durdurma istemli olarak iptal davası açıldığı, açılan iptal davasının Bankamız aleyhine sonuçlanması üzerine Danıştay'a yapılan temyiz talebimizin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddedilmiş olduğu ve buna ilişkin Bankamız tarafından Danıştay nezdinde karar düzeltme başvurusunda bulunulduğu ilgide kayıtlı açıklamalarımız ile duyurulmuştu.Bankamız karar düzeltme başvurusu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddedilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812478BIST