***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.01.2020 17:57
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.08.2009, 09.03.2011, 15.09.2011, 13.10.2011, 13.01.2016, 24.02.2016, 05.04.2019, 24.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 27.08.2009, 09.03.2011, 15.09.2011, 13.10.2011, 13.01.2016, 24.02.2016, 05.04.2019 ve 24.04.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız.
Rekabet Kurulu'nun 2011 yılında Bankamıza idari para cezası verilmesine dair kararına karşı Bankamızca Danıştay nezdinde yürütmeyi durdurma istemli olarak iptal davası açıldığı, açılan iptal davasının Bankamız aleyhine sonuçlanması üzerine Danıştay'a yapılan temyiz talebimizin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddedilmiş olduğu ve buna ilişkin Bankamız tarafından Danıştay nezdinde karar düzeltme başvurusunda bulunulduğu ilgide kayıtlı açıklamalarımız ile duyurulmuştu.
Bankamız karar düzeltme başvurusu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812478
BIST
18:05121.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 1.174,31
|Açılış
|: 120.393
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|Önceki Kapanış
|: 120.249
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121.504
En Düşük
119.575
18:055,8795
En Yüksek
|Değişim
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|| 0,0165
|Açılış
|: 5,8850
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|Önceki Kapanış
|: 5,8740
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5,9014
En Düşük
5,8604
18:056,5430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0107
|Açılış
|: 6,5330
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|Önceki Kapanış
|: 6,5260
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6,5764
En Düşük
6,5283
18:05291,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,28
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 292,09
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293,16
En Düşük
289,78
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|15,93
|189.439.122
|% 19,95
|
|ALKA
|6,76
|15.253.065
|% 19,86
|
|TKNSA
|6,41
|588.173.429
|% 19,14
|
|QNBFL
|172,50
|914.387
|% 15,00
|
|BURVA
|15,50
|1.394.780
|% 14,73
|
|GLBMD
|2,22
|545.811
|% -14,94
|
|INFO
|5,53
|18.990
|% -14,92
|
|VKING
|2,98
|1.051.039
|% -14,86
|
|NIBAS
|4,50
|225.306
|% -10,00
|
|KLGYO
|3,75
|91.309.594
|% -6,95
|
|THYAO
|14,80
|2.510.406.980
|% -0,27
|
|KRDMD
|3,11
|1.092.349.278
|% 4,71
|
|PETKM
|4,13
|1.026.876.820
|% 0,98
|
|HALKB
|6,74
|735.468.779
|% 2,12
|
|ASELS
|23,28
|657.448.583
|% 1,57
|
|KRDMD
|3,11
|1.092.349.278
|% 4,71
|
|PETKM
|4,13
|1.026.876.820
|% 0,98
|
|EKGYO
|1,57
|370.744.920
|% -0,63
|
|THYAO
|14,80
|2.510.406.980
|% -0,27
|
|AVOD
|2,02
|294.344.864
|% 7,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6252
|7,6634
|% 0,37
|
|Frank
|6,0471
|6,0835
|% 0,53
|
|Riyal
|1,5623
|1,5702
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.543
|1.544
|-5,13
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.925
|1.973
|-9,48
|
|Yarım
|930
|954
|-4,59
|
|Çeyrek
|467
|477
|-2,29
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,84
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,03
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|B. Petrol
|64,52
|64,52
|0,32
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Seans Raporu
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1069, 66 artarak (% 0.93 ) 115, 703
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Bu seansda işlem gören 317 hisse senedinden 165 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 124 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 28 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem