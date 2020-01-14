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***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.01.2020 17:57
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***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.08.2009, 09.03.2011, 15.09.2011, 13.10.2011, 13.01.2016, 24.02.2016, 05.04.2019, 24.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 27.08.2009, 09.03.2011, 15.09.2011, 13.10.2011, 13.01.2016, 24.02.2016, 05.04.2019 ve 24.04.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız.
Rekabet Kurulu'nun 2011 yılında Bankamıza idari para cezası verilmesine dair kararına karşı Bankamızca Danıştay nezdinde yürütmeyi durdurma istemli olarak iptal davası açıldığı, açılan iptal davasının Bankamız aleyhine sonuçlanması üzerine Danıştay'a yapılan temyiz talebimizin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddedilmiş olduğu ve buna ilişkin Bankamız tarafından Danıştay nezdinde karar düzeltme başvurusunda bulunulduğu ilgide kayıtlı açıklamalarımız ile duyurulmuştu.
Bankamız karar düzeltme başvurusu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddedilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812478


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