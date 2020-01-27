***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nün 12 Aralık 2019'da tebliğ alınan yazısında 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 32. maddesine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılıklar nedeniyle Bankamıza idari para cezası verilmesine ve Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 24'ncü maddesinin birinci fıkrasına istinaden, sigorta aracılığı faaliyetinin altı aya kadar geçici olarak durdurulabileceği konusunda uyarılmasına karar verildiği belirtilmiş, daha sonra konuya ilişkin olarak yaptığımız açıklamaların Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 29'uncu maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda 24 Ocak 2020 tarihli yazısı ile Bankamıza toplam 187.104.850- TL idari para cezası uygulanmasının uygun görüldüğü tarafımıza bildirilmiştir.Sözkonusu idari para cezası 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ?17/6. maddesi gereğince %25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecektir.Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nün 12 Aralık 2019'da tebliğ alınan yazısında belirtilen hususların açıklanması yatırımcıları yanıltabileceğinden ve Bankamız meşru çıkarlarına zarar verebileceğinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde ilgili süreç tamamlanıncaya kadar açıklamanın ertelenmesine karar verilmiştir. Erteleme kararı, Bankamız Yönetim Kurulu'nun 30 Kasım 2017 tarihli kararı ile verdiği yetkiye istinaden, Genel Müdürlük tarafından alınmıştır. Mevcut durumda sözkonusu süreç tamamlanarak idari para cezasının tutarı netleştiğinden erteleme gerekçelerinin ortadan kalkması nedeniyle konuya ilişkin olarak işbu açıklama yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814462BIST