***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.10.2019 17:31
30.09.2020 01.10.2020
5 31.12.2020 30.12.2020 31.12.2020
6 01.04.2021 31.03.2021 01.04.2021
7 01.07.2021 30.06.2021 01.07.2021
8 30.09.2021 29.09.2021 30.09.2021
9 30.12.2021 29.12.2021 30.12.2021
10 31.03.2022 30.03.2022 31.03.2022
11 30.06.2022 29.06.2022 30.06.2022
12 29.09.2022 28.09.2022 29.09.2022
13 29.12.2022 28.12.2022 29.12.2022
14 30.03.2023 29.03.2023 30.03.2023
15 29.06.2023 28.06.2023 29.06.2023
16 28.09.2023 27.09.2023 28.09.2023
17 28.12.2023 27.12.2023 28.12.2023
18 28.03.2024 27.03.2024 28.03.2024
19 27.06.2024 26.06.2024 27.06.2024
20 26.09.2024 25.09.2024 26.09.2024
21 26.12.2024 25.12.2024 26.12.2024
22 27.03.2025 26.03.2025 27.03.2025
23 26.06.2025 25.06.2025 26.06.2025
24 25.09.2025 24.09.2025 25.09.2025
25 25.12.2025 24.12.2025 25.12.2025
26 26.03.2026 25.03.2026 26.03.2026
27 25.06.2026 24.06.2026 25.06.2026
28 24.09.2026 23.09.2026 24.09.2026
29 24.12.2026 23.12.2026 24.12.2026
30 25.03.2027 24.03.2027 25.03.2027
31 24.06.2027 23.06.2027 24.06.2027
32 23.09.2027 22.09.2027 23.09.2027
33 23.12.2027 22.12.2027 23.12.2027
34 23.03.2028 22.03.2028 23.03.2028
35 22.06.2028 21.06.2028 22.06.2028
36 21.09.2028 20.09.2028 21.09.2028
37 21.12.2028 20.12.2028 21.12.2028
38 22.03.2029 21.03.2029 22.03.2029
39 21.06.2029 20.06.2029 21.06.2029
40 20.09.2029 19.09.2029 20.09.2029
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.09.2029 19.09.2029 20.09.2029
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 26.09.2018, 22.10.2018, 21.12.2018 ve 25.12.2018 tarihli açıklamalarımız. Bankamızca yurtiçinde 5 Milyar TL nominal tutara kadar ("İlave Ana Sermaye" hesaplamasına dahil edilecek, belirli bir vadeye veya itfa tarihine sahip olmayan daimi nitelikte borçlanma araçlarının ihracı da dahil olmak üzere), sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, 5 Eylül 2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik"te ("Yönetmelik") belirtilen nitelikleri haiz ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası aracı ihraç edilebilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 21.12.2018 ve 25.12.2018 tarihli açıklamalarımızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 10 yıl (3.640 gün) vadeli, Borsa İstanbul (BİST) Türk Lirası Gecelik Referans Faiz (TLREF) Endeksinin getirisine dayalı değişken faizli, ihraçtan en erken beş yıl sonra BDDK onayına bağlı olarak itfa edebilecek nitelikte ve Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen nitelikleri haiz (katkı sermaye) özkaynak hesaplamasına dahil edilecek 300.000.000 TL nominal değerli tahvil ihraç edilmiştir. Söz konusu borçlanma aracının Bankamızın katkı sermaye hesaplamasına dahil edilebilmesine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) gerekli onaylar alınmış olup, ihracın tamamlanmasına ilişkin gerekli bildirimler BDDK'na yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789995
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