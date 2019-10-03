***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









30.09.2020 01.10.20205 31.12.2020 30.12.2020 31.12.20206 01.04.2021 31.03.2021 01.04.20217 01.07.2021 30.06.2021 01.07.20218 30.09.2021 29.09.2021 30.09.20219 30.12.2021 29.12.2021 30.12.202110 31.03.2022 30.03.2022 31.03.202211 30.06.2022 29.06.2022 30.06.202212 29.09.2022 28.09.2022 29.09.202213 29.12.2022 28.12.2022 29.12.202214 30.03.2023 29.03.2023 30.03.202315 29.06.2023 28.06.2023 29.06.202316 28.09.2023 27.09.2023 28.09.202317 28.12.2023 27.12.2023 28.12.202318 28.03.2024 27.03.2024 28.03.202419 27.06.2024 26.06.2024 27.06.202420 26.09.2024 25.09.2024 26.09.202421 26.12.2024 25.12.2024 26.12.202422 27.03.2025 26.03.2025 27.03.202523 26.06.2025 25.06.2025 26.06.202524 25.09.2025 24.09.2025 25.09.202525 25.12.2025 24.12.2025 25.12.202526 26.03.2026 25.03.2026 26.03.202627 25.06.2026 24.06.2026 25.06.202628 24.09.2026 23.09.2026 24.09.202629 24.12.2026 23.12.2026 24.12.202630 25.03.2027 24.03.2027 25.03.202731 24.06.2027 23.06.2027 24.06.202732 23.09.2027 22.09.2027 23.09.202733 23.12.2027 22.12.2027 23.12.202734 23.03.2028 22.03.2028 23.03.202835 22.06.2028 21.06.2028 22.06.202836 21.09.2028 20.09.2028 21.09.202837 21.12.2028 20.12.2028 21.12.202838 22.03.2029 21.03.2029 22.03.202939 21.06.2029 20.06.2029 21.06.202940 20.09.2029 19.09.2029 20.09.2029Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.09.2029 19.09.2029 20.09.2029* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 26.09.2018, 22.10.2018, 21.12.2018 ve 25.12.2018 tarihli açıklamalarımız. Bankamızca yurtiçinde 5 Milyar TL nominal tutara kadar ("İlave Ana Sermaye" hesaplamasına dahil edilecek, belirli bir vadeye veya itfa tarihine sahip olmayan daimi nitelikte borçlanma araçlarının ihracı da dahil olmak üzere), sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, 5 Eylül 2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik"te ("Yönetmelik") belirtilen nitelikleri haiz ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası aracı ihraç edilebilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 21.12.2018 ve 25.12.2018 tarihli açıklamalarımızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 10 yıl (3.640 gün) vadeli, Borsa İstanbul (BİST) Türk Lirası Gecelik Referans Faiz (TLREF) Endeksinin getirisine dayalı değişken faizli, ihraçtan en erken beş yıl sonra BDDK onayına bağlı olarak itfa edebilecek nitelikte ve Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen nitelikleri haiz (katkı sermaye) özkaynak hesaplamasına dahil edilecek 300.000.000 TL nominal değerli tahvil ihraç edilmiştir. Söz konusu borçlanma aracının Bankamızın katkı sermaye hesaplamasına dahil edilebilmesine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) gerekli onaylar alınmış olup, ihracın tamamlanmasına ilişkin gerekli bildirimler BDDK'na yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789995BIST