***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.10.2019 13:22
raç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 70
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBKE1919
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 31.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 36.125.567
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.10.2019
Kayıt Tarihi 08.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.10.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 70 gün vadeli 36.125.567 TL nominal değerli finansman bonolarının 09.10.2019 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791803
BIST
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En Düşük
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