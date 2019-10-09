***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









raç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 15.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 09.10.2019Vade (Gün Sayısı) 70Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBKE1919Satışın Tamamlanma Tarihi 31.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 31.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 36.125.567Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 09.10.2019Kayıt Tarihi 08.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.10.2019Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 70 gün vadeli 36.125.567 TL nominal değerli finansman bonolarının 09.10.2019 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791803BIST