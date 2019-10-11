***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.10.2019 12:34
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 49
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBKE1943
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi 23.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 98.271.631
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.10.2019
Kayıt Tarihi 10.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.10.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 49 gün vadeli 98.271.631 TL nominal değerli finansman bonolarının 11.10.2019 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792582
BIST
12:3898.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 146,87
|Açılış
|: 99.232
|
|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.385
En Düşük
98.776
12:385,8743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0373
|Açılış
|: 5,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8759
En Düşük
5,8233
12:386,4720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0391
|Açılış
|: 6,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
|
6,4757
En Düşük
6,4139
12:38282,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 2,50
|Açılış
|: 283,01
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
280,15