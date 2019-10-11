***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.10.2019 16:26
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 68
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBKA1939
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 11.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 90.123.363
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 15 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 25.12.2018 tarihli açıklamamızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 68 gün vadeli 90.123.363 TL nominal değerli finansman bonosu ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792678
BIST
18:0599.028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 247,43
|Açılış
|: 99.232
|
|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.783
En Düşük
98.776
18:055,8828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0458
|Açılış
|: 5,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8831
En Düşük
5,8233
18:056,4958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0629
|Açılış
|: 6,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
|
6,4980
En Düşük
6,4139
18:05280,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,29
|Açılış
|: 280,02
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
278,12